Cluj - Lazio, le pagelle dei quotidiani: sorpresa Gila, Vecino gioie e dolori

La Lazio pareggia a Cluj, ma stacca il pass per gli ottavi di finale di Conference League. In formazione rimaneggiata tra infortuni e squalifiche, i biancocelesti giocano una partita muscolare e recriminano per le tante occasioni sciupate. Alla fine basta lo zero a zero anche perché i romeni non sono mai pericolosi. I quotidiani incoronano la buona prestazione di Mario Gila, probabilmente il migliore in campo. Diverso è il discorso di Vecino che ha disputato un'ottima partita, ma incidono i tre errori sotto porta nel giro di cinque secondi nella ripresa. Ecco i voti dei principali quotidiani italiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Maximiano 6; Lazzari 6, Gila 6, Casale 6, Hysaj 7; Basic 5.5, Vecino 6, Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi 6); Romero 5.5 (21’ st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6.5. All. Sarri 6.5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Maximiano 6; Lazzari 6, Gila 7, Casale 5.5, Hysaj 6; Basic 5.5, Vecino 6.5, Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi 6); Romero 6.5 (21' st Cancellieri 6), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6.5

IL MESSAGGERO - Maximiano 6; Lazzari 6.5, Gila 7, Casale 5.5, Hysaj 6; Basic 5, Vecino 6, Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi 6); Romero 6 (21' st Cancellieri 6), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6.5

IL TEMPO - Maximiano 5.5; Lazzari 6, Gila 7, Casale 6, Hysaj 5.5; Basic 6, Vecino 7, Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi 6); Romero 5 (21' st Cancellieri 5.5), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6.5

LA REPUBBLICA - Maximiano 6 — Lazzari 6.5, Gila 7, Casale 5, Hysaj 6 — Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi sv), Vecino 5.5, Basic 6 — Romero 6 (21’ st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6. All. Sarri 6.5.

CORRIERE DELLA SERA - Maximiano sv; Lazzari 6, Gila 6, Casale 5, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi 6), Vecino 4.5, Basic 5.5; Romero 5.5 (21’ st Cancellieri 5.5), Immobile 6, Felipe Anderson 6.5. All. Sarri 6.

LIBERO - Maximiano 6; Lazzari 6, Gila 6, Casale 6.5, Hysaj 6.5; Luis Alberto 6 (31’ st Cataldi 6), Vecino 5.5, Basic 6; Romero 5.5 (21’ st Cancellieri 6), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All. Sarri.

LA NAZIONE - Maximiano 6; Lazzari 6.5, Gila 6, Casale 6, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi sv), Vecino 6, Basic 6; Romero 6 (21’ st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6. All. Sarri 6.

IL GIORNO - Maximiano 6; Lazzari 6.5, Gila 6, Casale 6, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (31’ st Cataldi sv), Vecino 6, Basic 6; Romero 6 (21’ st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6. All. Sarri 6.