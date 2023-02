Cluj - Lazio, Luis Alberto: "Era importante qualificarci. Sarri? Dette tante bugie..."

La Lazio stacca il pass per gli ottavi di finale di Conference League godendo dell’1-0 dell’andata contro il Cluj. Allo stadio Radulescu infatti le porte di entrambe le squadre non si sporcano e così il risultato si ferma sullo 0-0. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Luis Alberto: “Penso era importante fare la partita come l'abbiamo realizzata, mettere intensità e penso che siamo stati sfortunati nel non fare gol, è importante che ci siamo qualificati e abbiamo fatto una partita seria. A volte si vince a volte no, questa è la strada. C’era bisogno del tocco in più, abbiamo provato a giocare, ci sono stati degli errori tecnicamente perché era normale in questo campo. La cosa più importante era mettere questa cattiveria, cosa che abbiamo fatto. Ho sfiorato anche il gol di testa, avevo già pronta l'esultanza con una persona presente qui".

Lo spagnolo al termine della gara è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Ci ho messo del mio e adesso sto giocando di più, è vero che sto bene fisicamente. Se il mister mi fa giocare è perché sto bene. Si sono dette tante bugie in questi mesi su di me e il mister, per noi era importante parlare, non abbiamo mai litigato, mai mi ha detto che dovevo andare via. Quando Luis Alberto non gioca, Luis Albert vuole andare via, io quando parlo parlo chiaramente non mi nascono mai".