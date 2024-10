Como - Lazio, quanti tifosi biancocelesti al Sinigallia: il dato sui tagliandi

La vittoria col Genoa è alle spalle, ora la Lazio punta il Como. La sfida, valida per la decima giornata di Serie A, è in programma giovedì 31 alle 20:45 al Sinigallia. I biancocelesti stanno vivendo un momento di grande fiducia e tenteranno di replicare quanto fatto finora anche contro i lariani e come sempre potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Come appreso dalla nostra redazione, 1150 saranno i supporter che andranno in trasferta per assistere all'incontro dallo stadio: 720 nel settore ospiti e 430 nel settore dei Distinti Laterali.

