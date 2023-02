Conference League, l'avversario della Lazio: il Cluj beffato all'ultimo dall'FCSB

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia la Lazio è in piena corsa sugli altri due tornei, la Serie A e la Conference League. Nel prossimo turno di coppa, in programma il 16 febbraio, la squadra allenata da Sarri dovrà affrontare il Cluj. I romeni sono primi nel loro campionato, ma questa sera hanno perso in casa contro l'FCSB (ex Steaua Bucarest) per 0-1. A decidere il mach la rete di Edjouma all'88'. La sconfitta non sposta gli equilibri della classifica, anche se ora i secondi in classifica sono a -2.