Coppa Italia | Lazio-Juve, ballottaggio Immobile-Castellanos: chi parte titolare

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno alla semifinale di ritorno contro la Juve. Ultime ore per Tudor per gli ultimi accorgimenti. Il tecnico croato proverà insieme ai suoi ragazzi a ribaltare la sconfitta 2-0 dello Stadium. Missione difficile ma non impossibile. Come riporta Il Corriere dello Sport, con il recupero dall'infortunio di Immobile, si riapre il ballottaggio offensivo con Castellanos.

Entrambi hanno avuto molte difficoltà al livello realizzativo in questa stagione. In campionato hanno garantito solo 10 gol: 6 il capitano e 4 l’argentino. Con la Juve in coppa dovrebbe toccare ancora al Taty che in questo momento dà qualche garanzia in più. Il 19 è stato anche spronato e caricato direttamente dalla dirigenza. Proverà a prendersi la Lazio sulle spalle, Ciro eventualmente a gara in corso.