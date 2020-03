Coronavirus, altro Consiglio di Lega straordinario: i dettagli

Dopo il Consiglio straordinario di Lega di ieri mattina e la convocazione dell'Assemblea straordinaria con i 20 presidenti di Serie A convocata per mercoledì, altra novità rispetto all'emergenza coronavirus. Come riportato da Sky Sport è in corso un Consiglio di Lega straordinario in conferenca call: si parla delle modifiche del calendario di Serie A per i recuperi delle gare rinviate.

