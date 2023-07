D'Amico, l'annuncio di Onorato: "Troveremo il modo di onorare la sua memoria"

"Ha combattuto a viso aperto contro la Malattia. Un campione nella vita come sul campo da gioco. Con il sindaco Gualtieri troveremo il modo più giusto per onorare al meglio la sua memoria", queste le parole dell'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, addolorato dalla morte di Vincenzo D'Amico avvenuta ieri dopo una brutta malattia che l'ex calciatore della Lazio ha combattuto a viso aperto. "Storica bandiera laziale, un calciatore indimenticabile che ha saputo farsi voler bene da tutti per la sua simpatia e umanità. Roma lo ricorda con affetto" ha concluso.

La Rassegna di Radiosei riporta anche le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che invece lo ricorda così: "È stato classe ed eleganza, genio ed efficacia. Un uomo capace di farsi voler bene anche fuori dal campo".