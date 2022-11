DIRETTA - Austria 2-0 Italia: occasione sprecata da Zaniolo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Austria 2-0 Italia (6' Schlager, 35' Alaba)

Amichevole

Domenica 20 novembre 2022, ore 20.45

Ernst Happel Stadion, Vienna

FORMAZIONI UFFICIALI

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. All. Rangnick.

A disp.: A. Schlager, Hedi, Grillitsch, Gregoritsch, Mwene, Kainz, Cham, Schmid.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. All. Mancini

A disp.:Meret, Provedel, Vicario, Ricci, Scalvini, Parisi, Pafundi, Pinamonti, Gnonto, Pessina, Chiesa, Miretti, Zaniolo, Bastoni.

Arbitro: Dingert; Assistenti: Gittelmann, Borsch; Quarto uomo: Jablonski

Ammoniti: 12' Seiwald (A)

61'- Conclusione di Bonucci dalla distanza che termina alta sopra la porta di Lindner.

52'- Zaniolo si divora il gol del 2-1! Dimarco, servito sulla fascia, crossa sul secondo palo dove trova l'attaccante della Roma che, da solo e a pochi metri dalla porta, calcia al volo alto sopra la traversa.

48'- Miracolo di Donnarumma! Baumgartner crossa sul secondo palo, dove a pochi metri dalla porta Posch colpisce di testa a botta sicura, ma il portiere dell'Italia salva in tuffo un gol che sembrava già fatto.

46'- L'Austria riparte forte e impegna Donnarumma. Arnautovic in area scambia con il compagno e calcia in porta, reattivo il portiere azzurro nello scendere giù e coprire il suo palo respingendo il pallone.

45'- Inizia il secondo tempo al Ernst Happel Stadion di Vienna.

45'- Mancini chiede la reazione ai suoi ragazzi ed effettua quattro cambi: entrano Chiesa, Zaniolo, Pessina e Scalvini, al posto di Grifo, Politano, Gatti e Di Lorenzo.

SECONDO TEMPO

45'+2'- Duplice fischio dell'arbitro: termina la prima frazione a Vienna. L'Austria domina un'Italia in netta difficoltà.

45'+1'- Annullato per fuorigioco il terzo gol dell'Austria, segnato da Adamu.

45'- L'arbitro assegna 2' di recupero.

41'- Politano prova a riaprire il match. L'esterno del Napoli rientra sul sinistro e calcia, ma la sua conclusione sul primo palo viene respinta in corner da Lindner.

37'- Austria che sfiora anche il tris! Sabitzer calcia da lontano a incrociare, ma trova una grandissima risposta di Donnarumma che con la punta delle dita, devia in angolo il tiro avversario.

35'- Super gol di Alaba! Il difensore del Real Madrid raddoppia per l'Austria su punizione. Il suo tiro di sinistro è potente e batte un poco reattivo Donnarumma sotto la traversa.

20'- Palo dell'Austria! Ennesima palla persa dagli azzurri. L'Austra recupera, costruisce e si fa pericolosa con un cross in mezzo, allontanato da Acerbi sui piedi di Adamu che calcia e, con Donnarumma battuto, colpisce il legno.

19'- Provano a reagire gli azzurri con un colpo di testa di Gatti che, servito su corner da Politano, manda il pallone ampiamente al lato della porta.

16'- Ancora vicina al radoppio l'Austria. Arnautovic inventa una grande azione personale, serve al centro dell'area Adamu, bravo a inserirsi da dietro, ma al momento del tiro l'attaccante austriaco non centra la porta.

12'- Ammonito Seiwald per un duro intervento su Verratti.

9'- L'Austria sfiora il raddoppio in fotocopia. Stavolta è Barella a perdere il pallone nella propria metà campo, Seiwald scambia con Sabitzer che, al momento di calciare, spara alto sopra la traversa.

6'- Gol dell'Austria. Verratti perde un pallone velenoso a centrocampo e concede il contropiede ad Arnautovic che serve sulla destra Schlager, bravo a battere Donnarumma in diagonale.

1'- Italia vicina al vantaggio dopo 30 secondi! Verratti lancia Dimarco che dalla sinistra crossa rasoterra al centro, interviene Alaba che per poco non fa autogol.

1'- Fischia Dingert: inizia l'amichevole tra Austria e Italia.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 20.46 - Minuto di silenzio per Gerhard Rodax.

AGGIORNAMENTO 20.40 - E' il momento degli inni nazionali, si inizia da quello dell'Italia.

AGGIORNAMENTO 20.30 - Torna tra i convocati di Mancini il portiere della Lazio, Ivan Provedel, dopo esser stato escluso contro l'Albania. ll classe 1994 oggi partirà dalla panchina insieme ai colleghi Meret e Vicario.

Mentre in Qatar è iniziato questo pomeriggio il Mondiale, con la sfida tra i padroni di casi e l'Ecuador, terminata 0-2, l'Italia sfida in amichevole l'Austria presso lo Stadio Ernst Happel Stadion di Vienna. Gli azzurri di Mancini, reduci dalla vittoria per 1-3 in Albania, oggi torneranno in campo con lo scopo di non perdere la forma e provare nuovi schemi che torneranno utili per le sfide ufficiali. Nessuna posta in palio, ma tanta voglia di sorridere in un periodo e un giorno complesso per il Bel Paese.