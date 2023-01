DIRETTA - Calciomercato Lazio, assist della Roma per Sanabria. Luis Alberto...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio ancora deve entrare nel vivo. La pista Pellegrini, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, vive una situazione intricata, non semplice da risolvere. La spinta del giocatore e di Sarri possono essere fondamentali, ma prima andrà risolta la situazione con la Juventus, proprietaria del cartellino, e l'Eintracht Francoforte, dove attualmente si trova in prestito. Potrebbe prendere piede, per l'attacco, il nome di Sanabria del Torino. Juric ha spiegato negli scorsi giorni che non è sul mercato, ma l'arrivo di Shomurodov dalla Roma potrebbe essere un assist per la sua partenza e la Lazio osserva interessata la situazione. Più complicata, invece, è la pista che porta a Bonazzoli della Salernitana sul quale si è espresso in maniera chiara il d.s. De Sanctis. Per quel che concerne, invece, la Primavera, come anticipato dalla nostra redazione, è vivo l'interesse per il classe 2004 Simone Cesari, promettente difensore del Trastevere per il quale la società biancoceleste potrebbe affondare a breve.

In uscita il nome su cui si concentra maggiormente l'attenzione è quello di Luis Alberto. Lo spagnolo è nel mirino del Cadice, nonostante le cifre proibitorie per la società andalusa. Piace anche al Siviglia, ma soprattutto all'Atletico Madrid con Simeone che lo ha indicato come uno dei papabili sostituti di Joao Felix. Il talento portoghese ha svolto le visite mediche con il Chelsea, al quale si trasferirà in prestito secco, una volta entrate le cifre accordate tra le due società i Colchoneros potrebbero tentare l'affondo. Lasciano ben sperare, però, le parole pronunciate dallo stesso numero dieci della Lazio al termine della cena di squadra per i 123 anni. Resta da risolvere ancora la situazione legata a Fares che la società spera di piazzare per poter risolvere il problema inerente all'indice di liquidità.