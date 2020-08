DIRETTA - Calciomercato Lazio: caccia al trequartista, fatta per Muriqi

La Lazio si raduna oggi a Formello prima della partenza di domenica per Auronzo di Cadore. Se la stagione sul campo è alle porte, le manovre di calciomercato sono nel vivo. Dopo la vicenda David Silva il ds Tare lavora alacremente per trovare un'alternativa di altissimo livello. Il ruolo individuato è quello di trequartista - seconda punta e il profilo in pole è James Rodriguez del Real Madrid. Battute anche le piste che portano a Rafinha del Barcellona, Shaqiri del Liverpool e De Paul dell'Udinese.

MURIQI IN, BASTOS OUT - Con Escalante già ufficializzato da mesi, il secondo colpo di mercato sarà Muriqi. Con il Fenerbahce c'è l'accordo totale a 16 milioni più 2 di bonus, tanto che il giocatore sarà a Roma tra domenica e lunedì per visite mediche e firma del contratto. Candidato a compiere il percorso inverso è Bastos, vicino alla firma con il Fenerbahce che per lui è pronta a versare 4 milioni di euro nelle casse biancocelesti.

TRATTATIVA PER FARES - Vivo anche il discorso Fares con la Spal. Dopo un'iniziale richiesta di 13 milioni, la valutazione è scesa a 7/8 con l'inserimento di una contropartita. Palombi, Maistro e Kiyine sono i giocatori indicati dagli estensi sui quali la Lazio ha aperto una possibile discussione. Inzaghi spinge per avere il suo quinto di sinistra preferito, la società vuole accontentarlo al più presto.

