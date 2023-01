DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares blocca tutto: si pensa a una cessione inaspettata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nessun vertice tra dirigenza e staff tecnico. Tutto ancora completamente congelato in casa Lazio. Mancano dieci giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato e gli unici movimenti dei biancocelesti sono stati in uscita. Le cessioni in prestito di Kamenovic ed Escalante non basterebbero a sbloccare il mercato in entrata. Chi può dare una mano è Fares che sarebbe già con le valigie in mano, in attesa di capire se andare alla Salernitana, al Bologna o tornare al Torino. L'agente ha avuto contatti con le società, ma al momento non ci sarebbe niente di concreto. Se la situazione non si dovesse sbloccare Lotito è pronto a prendere in considerazione altri giocatori per la cessione (anche in prestito): tra questi ci sarebbe Basic che sta trovando poco spazio e sarebbe stato proposto alla Salernitana. Una volta delineati questi aspetti si potrà pensare agli acquisti.