DIRETTA - Calciomercato Lazio, il Cadice non molla Luis Alberto. E il Mago...

Un like del centrocampista biancoceleste su Instagram riaccende la fantasia dei tifosi del club che sperano di abbracciarlo...

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto resta nel mirino del Cadice. Nonostante le parole del presidente e del suo vice, il calciatore piace parecchio al club spagnolo. La squadra, dopo una prima parte di stagione in negativo, sta provando a rialzarsi e ha vinto in trasferta sul campo del Valencia superando l'Espanyol in classifica. Il club andaluso ha esultato sui social e ai suoi tifosi non è sfuggito il like di Luis Alberto. Inutile dire che la reazione social ha scatenato siti e sostenitori andalusi che sognano di vedere il Mago sbarcare a Cadice. Il numero 10 della Lazio, titolare contro l'Empoli e tra i migliori in campo, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Spagna. Difficile, però, trovare un accordo perché i biancocelesti lo considerano un calciatore importante e non accettano offerte inferiori al suo valore.

Lazio che deve però fare i conti con l'indice di liquidità e con le richieste di Sarri. Un terzino sinistro di piede mancino e un vice Immobile sono le priorità. I nomi di Luca Pellegrini e Federico Bonazzoli restano in auge. Per il primo c'è da risolvere l'intricata situazione: proprietà Juventus, il prestito all'Eintracht e l'ingaggio importante. Il terzino e il tecnico, però spingono affinchè si arrivi a un accordo. Per il secondo, dopo la rete al Milan, la Salernitana ha alzato le pretese e non vorrebbe privarsene. Attenzioni alle piste estere soprattutto in attacco con due profili studiati da vicino. Prima però, oltre a Kamenovic e Marino, deve partire anche Fares che piace sempre al Bologna che però non è convintissima viste le condizioni fisiche e gli infortuni subiti dall'algerino.