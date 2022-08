DIRETTA - Calciomercato Lazio, la società lavora sulle uscite, Emerson...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina la fine del mercato, la Lazio si è mossa in anticipo portando a Roma ben otto nuovi giocatori e cercando di soddisfare le richieste di Sarri. Potrebbero, però, esserci nuove sorprese prima della fine di questa sessione estiva, come rivelato ai microfoni di DAZN anche dallo stesso direttore sportivo Igli Tare. La società, infatti, sta lavorando ad alcune uscite, tra cui quella di Hysaj che piace molto al Valencia, ma per il quale non sono ancora state fatte offerte concrete. Se il difensore albanese dovesse partire, la Lazio si muoverebbe immediatamente per regalare al mister un terzino di piede sinistro, come da lui richiesto. Il nome in pole su tutti è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, sul quale, come fanno sapere dalla Francia, si sarebbe mosso però anche il Nizza.

USCITE - Oltre a quella di Hysaj, che è in stand-by, la Lazio lavora sulle uscite con lo scopo di piazzare gli esuberi restanti. In attesa di novità anche dal fronte Milinkovic, per il quale si dovranno attendere le ultime ore, i biancocelesti si assicurano la permanenza di Luis Alberto. Il Siviglia, preso Isco, non vuole investire una cifra importante anche per l'acquisto di un centrocampista e avrebbe rinunciato al Mago. Le ultime battute di questo mercato saranno importanti anche per le cessioni come quella di Francesco Acerbi, nel mirino dell'Inter, e di Jean-Daniel Akpa Akpro, che piace molto in Francia. E' in attesa di indicazioni Sofian Kiyine, il quale ha estimatori i Turchia e potrebbe partire in prestito. Destinato a rimanere in rosa è, invece, il giovane Marco Bertini per il quale la Lazio sembrerebbe aver declinato l'offerta per un prestito secco arrivata dal Siena.