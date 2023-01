DIRETTA - Calciomercato Lazio, Lotito insiste per Pellegrini. E in attacco...

Biancocelesti al lavoro per regalare le pedine giuste a Sarri. L'infortunio di Ciro Immobile potrebbe cambiare le carte in tavola...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è aperto. La Lazio, così come gli altri club, sono al lavoro per cercare le soluzioni per migliorare la rosa. Biancocelesti che devono fare i conti con l'indice di liquidità e con le richieste di Maurizio Sarri. Non è un mistero che al tecnico piacerebbe avere un terzino sinistro di piede mancino e un rinforzo in attacco. Sì, perché viste le prestazioni di Felipe Anderson da centravanti, potrebbe anche essere aggiunto un esterno come detto dal tecnico in conferenza stampa. Per il primo ruolo il calciatore individuato è Luca Pellegrini. Di proprietà della Juventus e in prestito all'Eintracht Francoforte, il calciatore spinge per arrivare alla Lazio. Lotito è al lavoro per regalarlo a Sarri. Il giocatore è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio, ma vanno messe d'accordo tutte le parti in causa. I biancocelesti puntano a sei mesi di prestito secco più altri dodici di prestito con diritto di riscatto. La cifra va ancora definita e i bianconeri preferirebbero l'obbligo. Prima va piazzato Fares, ieri convocato e in panchina contro il Sassuolo. I due giocatori hanno lo stesso agente, Enzo Raiola, che sta provando a smuovere la situazione. Come sottolinea l'edizione odierna di Radiosei, la sola uscita dell'algerino non permetterebbe i due colpi con Lotito che dovrebbe sistemare la questione indice in altro modo.

ATTACCO - Davanti la situazione potrebbe cambiare dopo gli esami di Immobile. Il giocatore si è fermato al 15' del primo tempo nel match con il Sassuolo, la speranza è che non abbia aggravato il problema al flessore. Nei giorni scorsi erano emerse le candidature di Jutglà, Sanabria e Bonazzoli. Il primo, però, è valutato 15 milioni. L'attaccante del Torino potrebbe liberarsi qualora i granata chiudessero Shomurodov dalla Roma, c'è distanza per le modalità di acquisto. C'è anche da dire che ieri Juric ha speso parole al miele per l'ex Betis. Per la punta della Salernitana, invece, la situazione si è fatta in salita dopo la rete al Milan. Si era anche ipotizzato uno scambio con Fares, ma per ora tutto tace. In chiusura Ivan Ilic, promesso sposo dei biancocelesti, è molto vicino al Torino.