DIRETTA - Calciomercato Lazio, Milinkovic tiene tutti col fiato sospeso. E Luis Alberto...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato è iniziato da pochi giorni e la Lazio sta facendo le sue valutazioni. Tra piste estere rigorosamente top secret e qualche profilo svelato, prosegue la ricerca del terzino e del vice Immobile senza però dimenticarsi di risolvere questioni interne molto molto importanti. Prima fra tutte, quella legata a Milinkovic e al rinnovo. Più passano i giorni, più il suo futuro in biancoceleste è in dubbio. La scadenza del contratto si avvicina e senza un accordo la possibilità di proseguire insieme si allontana. Nessun incontro in programma per discuterne e le pretendenti in Premier League sono pronte a sfruttare l’occasione. Altra grana è rappresentata dalla vicenda Luis Alberto. Il centrocampista desidera un ritorno in patria e tra i club che lo vorrebbero c’è anche il Cadice, nonostante le cifre proibitive. In merito a un ipotetico trasferimento si è espresso il vice presidente del club stesso, Contras, che ha confermato la posizione già espressa dal patron. Una cessione importante aiuterebbe la Lazio sul mercato, togliendo ogni paletto dettato dall’indice di liquidità. L’uscita di Kamenovic non è sufficiente, si sta cercando di sistemare anche Fares e Escalante ormai fuori dai piani della Cremonese.

