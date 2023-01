DIRETTA - Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'attacco. E Valeri...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'infortunio di Ciro Immobile, del quale andrà valuta l'entità, ha portato la Lazio a riflettere sul possibile arrivo di un attaccante. L'esito degli esami sarà fondamentale per comprendere se, e come, muoversi in tal senso, ma nel frattempo la società biancoceleste si tutela e, oltre al nome di Sanabria del Torino, avrebbe chiesto informazioni anche per Lucas Boye, attaccante ex granata e oggi in forza all'Elche, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione. Nell'ultima conferenza stampa, post Sassuolo, Sarri ha aperto, però, la strada all'arrivo di un attaccante esterno ed è in questo scenario che potrebbe rientrare il profilo, da noi anticipato, di Ferran Jutglà del Club Bruges. Non solo. La Lazio, infatti, è al lavoro anche per la fascia mancina: ha intensificato i rapporti perLuca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte, tornando a sondare anche la pista che porta a Emanuele Valeri della Cremonese.

IN USCITA - Molto dipenderà anche dalle uscite, in particolar modo da quella di Mohamed Fares, convocato nella sfida contro il Sassuolo ma fuori dai piani di Sarri. Per l'algerino hanno mostrato interesse il Bologna, la Salernitana e, per ultimo, il Sion. Resta complicata, come da lui stesso rivelato, la cessione di Luis Alberto che nelle scorse settimane ha avuto dei contatti diretti con il presidente del Cadice, squadra di cui è tifoso. Ai saluti è anche Gonzalo Escalante che a breve interromperà il prestito con la Cremonese per tornare a Roma. L'argentino sarà, però, solo di passaggio a volerlo riportare in Spagna sono l'Espanyol, in vantaggio sulla concorrenza, il Maiorca, l'Almeria e il Cadice. Si attendono conferme, invece, sulla voce di un interessamento del Lecce per il prestito di Luka Romero.

SETTORE GIOVANILE - La Lazio si sta muovendo molto per il settore giovanile, in particolar modo per quel che concerne la Primavera. Dopo gli arrivi, già ufficiali, di Balde e Cesari dalla Serie D (il primo ex Nocerina e il secondo ex Trastevere), la dirigenza biancoceleste ha chiuso anche il classe 2007 Bosi dall'Atletico Madrid e Diakite dal Terracina (in prova), entrambi portieri.