DIRETTA - Calciomercato Lazio, occhi puntati su Ilic. E Emerson Palmieri…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO - La Lazio è in continuo movimento sul mercato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo in città di Ivan Provedel, ottavo colpo di questa sessione più che positiva per la società biancoceleste. La dirigenza si è mossa cercando di accontentare e assecondare quanto più possibile le richieste di Sarri che però non sembrano essere finite qui. Il tecnico toscano vorrebbe altri due rinforzi per la sua squadra, un centrocampista e un terzino che hanno dei nomi ben precisi: Ivan Ilic e Emerson Palmieri. Il destino del primo, finora, è dipeso dall’ipotetica partenza di Luis Alberto che attende il Siviglia. La situazione ora potrebbe essere cambiata, non è più lo stesso filo che li unisce e quindi l’arrivo della pedina dell’Hellas Verona non dipenderebbe più dal Mago, si fa spazio l’ipotesi di replicare quanto accaduto per Acerbi e Romagnoli. La questione terzino invece, deve essere studiata. Il tecnico lo vorrebbe fortemente, il brasiliano è fuori dai piani del Chelsea tanto da non essere considerato nemmeno per la sfida contro l’Everton. Il suo approdo in biancoceleste, al contrario, è legato alla partenza di Hysaj. Bisognerà dunque attendere per capire come il club capitolino deciderà di muoversi per entrambe le situazioni. Nel frattempo, per quanto riguarda Sergej Milinkovic Savic filtrano buone notizie. Una pretendente ha mollato la presa, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, questo però non esclude che da qui alla fine della sessione di mercato possa essere recapitata a Formello un’offerta.

USCITE - Al momento sembrano essere queste le priorità della società. Ci sono diverse situazioni a cui provvedere, oltre a quella di Hysaj. In cima alla lista dei partenti c’è sempre Francesco Acerbi, su di lui sembrano esserci Inter e Juventus. A seguire il difensore, Akpa Akpro ancora in cerca di una nuova esperienza. Queste tre cessioni consentirebbero alla società di tirare un sospiro di sollievo in quanto le casse si alleggerirebbero notevolmente, consentendo così al presidente di poter effettuare altri investimenti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, sale il numero degli abbonati: si può chiudere a cifra tonda

Lazio, Governi stupito sul mercato: "Sogno o son desto?"