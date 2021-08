DIRETTA - Calciomercato Lazio, priorità all'esterno ma non solo: tutti i nomi

È un calciomercato di piani e di idee quello della Lazio che attende ancora la giusta cessione per sbloccare le operazioni in entrata e concretizzare i colpi nel mirino. I dialoghi con l'Inter per Correa proseguono spediti, Inzaghi vorrebbe portare il Tucu a Milano ma la trattativa con Lotito, per ovvi motivi, non è semplice. La società biancoceleste allo stesso tempo ha necessità immediata di vendere e la sensazione è che alla fine si troverà la giusta soluzione che accontenti tutti. Tra i possibili partenti anche Gonzalo Escalante sul quale ha messo gli occhi il Marsiglia che offrirebbe una cifra intorno agli 8 milioni di euro aprendo a un altro possibile colpo a centrocampo.

CENTROCAMPO - Il primo obiettivo per questa zona del campo resta Toma Basic, sul quale ora sta provando ad inserirsi anche l'Atalanta. Nei prossimi giorni la Lazio potrebbe definitivamente chiudere per il croato con il quale c'è un accordo ormai da tempo, ma deve fare in fretta. In caso di cessione di Escalante poi i biancocelesti punterebbero tutto su Lucas Torreira. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e sarebbe un'ottima alternativa a Lucas Leiva anche in ottica futura considerando che è un classe '96.

ESTERNO - Per il ruolo di esterno si complica la pista Kostic. Kamenovic infatti sembra destinato ad essere confermato e a quel punto non si libererebbe il posto da extracomunitario per il giocatore dell'Eintracht. Si valutano allora soluzioni alternative, prima fra tutte il ritorno di Andreas Pereira. Con il nuovo modulo il brasiliano potrebbe esaltare meglio le proprie caratteristiche, senza contare che tornerebbe volentieri nella Capitale dove i tifosi lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Altri profili sulla lista sono quelli di Brekalo e Orsolini oltre alle soluzioni low cost Callejon e Ribery. In uscita dall'Everton poi c'è James Rodriguez che è stato proposto alla società biancoceleste. Vicino all'accordo con il Lione invece Xerdan Shaqiri che verrebbe così depennato dalla lista dei preferiti.