DIRETTA - Calciomercato Lazio, Sarri tiene d'occhio Pellegrini: intanto Fares...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano 11 giorni al termine della sessione invernale di calciomercato. La pedina intorno cui ruota tutto per adesso è Mohamed Fares: l'algerino è stato sondato da diversi club e sarebbe la cessione che sbloccherebbe il problema dell'indice di liquidità. Le sirene continuano a squillare su due fronti: l'attaccante e il terzino. In quest'ultimo frangente, come anticipato dalla nostra redazione, Luca Pellegrini resta sempre il preferito di Sarri, anche più di Valeri. Per il reparto avanzato i nomi sono molti di più e Bonzazzoli e Sanabria sono in pole: Iervolino ha rifiutato uno scambio con il suo centravanti e Fares (De Sanctis chiede 5 milioni per il riscatto), mentre il destino del secondo è tutto legato all'acquisto di Shomurodov da parte del Toro. In alternativa restano i nomi stranieri: Mariano Diaz, Boye e (come da noi svelato) Jutglà.

Ballardini intanto prende tempo per valutare Gonzalo Escalante e decidere se lasciarlo partire verso la Spagna: su di lui ci sono Valladolid, Maiorca, Espanyol, Almeria e Cadice. Quest'ultimo, lasciata la pista Luis Alberto, punta ora lo svincolato Suso.