DIRETTA - Calciomercato Lazio, stallo Provedel: novità per gli esuberi

CALCIOMERCATO – Mentre la Lazio prosegue il ritiro ad Auronzo di Cadore, la società biancoceleste continua a lavorare sul fronte mercato. In questa finestra sono arrivati sei rinforzi, erano priorità assolute soprattutto la difesa. C’è ancora da perfezionare qualche reparto, c’è bisogno di un altro portiere e il principale indiziato è Ivan Provedel dello Spezia. Sarri lo vuole e l’estremo difensore desidera fortemente vestire la maglia con l’aquila sul petto, sarebbe una grande opportunità per lui. Al momento l’unica cosa certa è questa, l’offerta presentata da Lotito non soddisfa lo Spezia che prende tempo. L’alternativa è Terracciano della Fiorentina. Tra le richieste del tecnico, quella di un centrocampista e di un terzino. Per quanto riguarda la prima, a prescindere dalla partenza di Luis Alberto, il tecnico vorrebbe Ilic. Le finanze però impediscono al presidente di poter accontentare il mister, solo nel caso in cui lo spagnolo dovesse volare a Siviglia allora si potrebbe pensare al suo acquisto. Non solo lui, nella lista c’è anche Vecino. Per quanto riguarda la seconda invece, resta come candidato Emerson Palmieri dal Chelsea. In alternativa, sicuramente meno costosa è stato sondato il profilo di Valeri della Cremonese.

USCITE – Rappresentano ora la priorità. Dopo aver provveduto a rinforzare la rosa, la dirigenza deve ora occuparsi degli esuberi. Muriqi è in cerca di una nuova esperienza, quanto successo col Bruge ha infastidito non poco il patron biancoceleste che minaccia di fare causa alla Fifa. Nel frattempo, stando a quanto rimbalza dalla Spagna, resta viva la pista del Maiorca che spera fino all’ultimo di potersi aggiudicare il kosovaro. Novità per quanto riguarda Escalante, si sarebbe fatta avanti la Sampdoria.

