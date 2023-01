DIRETTA - Calciomercato Lazio, tanti nomi per l'attacco. Fares spinge per partire...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - L'esito degli esami strumentali di Ciro Immobile ha portato nuovamente a riflettere su quanto sia effettivamente necessario far rifiatare il bomber. Resta caldo il nome di Sanabria, al quale si sarebbe aggiunto (come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione) anche il nome di Lucas Boye dell'Elche. Negli scorsi giorni era stato nominato anche Ferran Jutglà del Club Bruges (già da noi svelato in precedenza), anche se il mirino è sempre più focalizzato sull'obiettivo: secondo le nostre anticipazioni, è in corso la trattativa con la Juve per portare Luca Pellegrini alla Lazio. Per quanto riguarda il terzino, si ritorna sulla figura di Emanuele Valeri della Cremonese, di nota fede laziale.

IN USCITA - Mohamed Fares resta una pedina molto importante in tema mercato: per l'algerino hanno mostrato interesse il Bologna, la Salernitana e, per ultimo, il Sion verso cui starebbe spingendo. Da monitorare il possibile ritorno di Gonzalo Escalante in Spagna. Le sirene iberiche erano suonate anche per Luis Alberto: lo vogliono l'Espanyol, in vantaggio sulla concorrenza, il Maiorca, l'Almeria e il Cadice. Per Luka Romero invece si sarebbe fatto avanti il Lecce.

SETTORE GIOVANILE - Agli ordini di Stefano Sanderra sono già arrivati Balde e Cesari dalla Serie D (il primo ex Nocerina e il secondo ex Trastevere. La dirigenza biancoceleste ha chiuso anche il classe 2007 Bosi dall'Atletico Madrid e Diakite dal Terracina (in prova), entrambi portieri.