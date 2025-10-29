DIRETTA | Coppa Italia, Lazio Primavera - L.R. Vicenza: fine primo tempo
Coppa Italia Primavera | Trentaduesimi di finale
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Trifelli; Canali; Iorio, Farcomeni (31' Milillo), Santagostino, Calvani; Montano, Marinaj. A disp.: Bosi, Ciucci, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Morelli, Boccardelli, Carbone, Curzi, Sana Fernandes. All.: Punzi.
L.R. VICENZA: Meneghetti, Moscati, Stradiotto, Rensi, Minucelli, Catino, Pavanello, Carron, Romio, Tartaglia, Bolzon. A disp.: Cunegatti, Rigoni, Barbiero, Giora, Blal, Prepelita, Randon, Picardi, Poier, Florio, Vlad. All.: Belardinelli.
Arbitro: Ursini (sez. Pescara)
Assistenti: Esposito - Rossini
Marcatori: /
Ammoniti: Farcomeni (L), Santagostino (L).
Espulsi: /
Recupero: 3'.
PRIMO TEMPO
45+3' - Termina il primo tempo, risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.
45' - Segnalati tre minuti di recupero.
38' - Cartellino giallo anche per Santagostino, che viene ammonito a seguito di un intervento ruvido su un avversario.
31' - Punzi costretto al cambio: Farcomeni non ce la fa e lascia il campo a Milillo.
28' - Gioco fermo per un problema fisico accusato da Farcomeni. Il giocatoreè rimasto a terra molto dolorante dopo aver compiuto un movimento innaturale.
26' - Farcomeni spende un fallo per fermare una promettente ripartenza dei biancorossi. È lui il primo ammonito del match.
19' - Un imprendibile Canali trova nuovamente Marinaj a centro area, ma il suo tiro esce strozzato e viene controllato dal portiere.
10' - Chance Lazio! Bellissima progressione sulla destra di Canali che, arrivato sul fondo, serve Marinaj in area. Il numero uno spedisce alto da pochi passi il pallone dell'1-0.
5' - Primo tiro della Lazio, che sugli sviluppi di un corner arriva a concludere dal limite dell'area con Trifelli. Il pallone termina molto alto.
5' - Subito biancocelesti pericolosi con Canali che, dalla linea di fondo, lascia partire un cross basso, sul quale interviene un difensore anticipando Marinaj.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - L.R. Vicenza, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera. I biancocelesti di Punzi hanno voglia di rilancio dopo un inizio di campionato a rilento e sono pronti a esordire nella competizione contro i biancorossi. In palio c'è l'accesso ai sedicesimi di finale del torneo, dove la vincente sfiderà il Bologna, già qualificatosi grazie al successo ottenuto sul Como. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.