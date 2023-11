DIRETTA - Lazio 1-0 Feyenoord, ultimi cambi per Sarri: in campo Rovella e Pellegrini

Champions League 2023-2024 | 4° giornata

Martedì 07 novembre 2023, ore 2

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO 1-0 FEYENOORD (45'+1' Immobile)

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj (77' Pellegrini); Kamada (53' Guendouzi), Vecino (77' Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (63' Castellanos), Zaccagni (63' Pedro).

A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Cataldi, Isaksen.

All.: Sarri

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Nieuwkoop (19' Trauner) (74' Jahanbakhsh), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki (82' Ueda), Timber (82' Milambo); Stengs, Gimenez, Paixao (74' Ivanusec).

A disp.: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van den Belt, Sauer, Milambo, Lingr.

All.: Slot

Arbitro: Marciniak (POL); Assistenti: Listkiewicz (POL) - Kipsik (POL); IV Uomo: Musial (POL); VAR: Kwiatkowski (POL); A.VAR: Fritz (GER)

Ammoniti: 1' Nieuwkoop (F), 68' Vecino (L), 70' Zerrouki (F), 77' Wieffer (F)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

85' Marciniak costretto a fermare il gioco: Luis Alberto a terra.

82' Esaurisce le sostituzioni anche Slot: Ueda in campo per Zerrouki e Milambo per Timber.

79' Attacca sulla sinistra la Lazio con Castellanos che cerca il cross con il mancino spedendo la palla tra le braccia di Bijlow.

77' Ultimi cambi per Maurizio Sarri che si gioca le carte Rovella e Pellegrini, al posto di Vecino e Hysaj.

77' Giallo per Wieffer dopo un'entrata scomposta su Castellanos.

74' Slot ricorre alla panchina: Jahanbakhsh e Ivanusec prendono il posto di Trauner e Paixao.

72' Patric rischia l'autogol. Il difensore spagnolo anticipa il cross di Geertruida, destinato a Gimenez tutto solo all'interno dell'area, ma la sua deviazione sfiora il palo alla destra di Provedel.

70' Giallo anche per Zerrouki, secondo ammonito degli ospiti, che stende Vecino in ripartenza.

68' Vecino ammonito per aver interrotto un contropiede del Feyenoord. Era diffidato, salterà Lazio-Celtic.

67' Trauner sfiora il gol! Punizione in mezzo perfetta di Paixao che pesca sul secondo palo il compagno, la deviazione di testa si spegne sul fondo per questione di centimetri.

66' Luis Alberto ci prova direttamente dalla bandierina, il suo destro a girare viene sventato da Bijlow con un intervento disperato.

64' Ottima costruzione della Lazio con Felipe Anderson che, servito da Luis Alberto al limite dell'area, imbuca per Guendouzi. Il cross del francese per Castellanos, però, viene deviato in corner.

63' Altri due cambi per Sarri: Castellanos e Pedro subentrano a Immobile e Zaccagni.

60' Il Feyenoord prova a farsi rivedere in attacco. Timber riceve sul lato destro dell'area e con un cross morbido cerca Gimenez appostato sul secondo palo ma senza successo.

53' Sostituzione per la Lazio: Kamada lascia il posto a Guendouzi.

53' Brivido per la Lazio. Provedel manca il pallone in uscita sul secondo corner di Paixao, brava la difesa ad allontanare con prontezza prima che Marciniak fermi tutto per fallo sul portiere biancoceleste.

52' Gimenez svetta sul corner di Paixao, ma il suo colpo di testa è deviato nuovamente in corner.

51' Patric allontana male in area di rigore servendo Paixao, la conclusione dell'esterno viene però murata ancora dallo spagnolo che si fa perdonare dell'errore.

50' La Lazio sfrutta gli spazi, prova a ripartire con Felipe Anderson che serve sull'esterno dell'area Lazzari ma il suo cross finisce tra le mani di Bijloe.

49' Palla persa dalla Lazio nella propria metà campo, Zerrouki raccoglie, arriva al limite e prova la conclusione ma trova una grande opposizione di Romagnoli.

45' Il fischio di Marciniak dà il via al secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+5' Termina il primo tempo. Lazio avanti con Immobile.

45'+4' Vecino sfiora il raddoppio! Il centrocampista stacca di testa sul primo palo, ma la sua conclusione è deviato dal difensore sopra la traversa.

45'+4' Lazio all'arrembaggio nel finale di primo tempo. Zaccagni pesca sulla trequarti Kamada che prova a infilare per Immobile, provvidenziale l'intervento di Geertruida ad anticipare e mettere in corner.

45'+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILE! Lancio preciso di Kamada per Immobile che, scattato sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Bijlow, lo salta e da posizione defilata infila in rete facendo esplodere l'Olimpico! Lazio in vantaggio!

45' Ci saranno 4' di recupero.

43' Zaccagni ci prova con una conclusione dal limite ma il suo tiro viene murato da Trauner.

41' La Lazio ha abbassato i ritmi e a beneficiarne è il Feyenoord, uscito fuori, dopo una partenza anonima, con delle ottime occasioni firmate Gimenez e Paixao.

36' Ancora il Feyenoord pericoloso. La squadra di Slot costruisce sulla destra con la sfera che arriva a Paixao che prova a sorprendere Provedel sul suo palo, ma il tiro termina fuori.

33' Il Feyenoord ci riprova da calcio d'angolo, ma il colpo di testa degli olandesi termina alto sopra la traversa.

32' Provedel salva la Lazio! Il portiere sventa una conclusione in diagonale di Gimenez che era sfuggito alla marcatura di Romagnoli.

30' Lazio pericolosa! Un cross di Lazzari dalla destra pesca al centro Romagnoli che di testa cerca la girata sul secondo palo, ma la traiettoria si spegne sul fondo.

22' Vecino cerca l'eurogol con una conclusione dalla lunga distanza, ma la sfera termina alta di molto.

20' Subito protagonista Trauner costretto a deviare in corner una punizione insidiosa di Luis Alberto.

19' Slot costretto al cambio. Trauner prende il posto di Nieuwkoop, costretto a uscire in barella.

18' Marciniak interrompe di nuovo il match. Questa volta a restare a terra per qualche minuto è un giocatore del Feyenoord.

14' Nessun problema per il numero 20 di Sarri. Dopo le cure mediche il gioco riprende con l'esterno che è in grado di tornare in campo e proseguire la sua partita.

13' Gioco fermo all'Olimpico. Zaccagni nel tentativo di anticipare Nieuwkoop mette male il ginocchio e resta dolorante a terra.

11' La Lazio prova a rendersi pericolosa sulla catena di destra. Prima Felipe Anderson e poi Kamada cercano i compagni al centro dell'area, ma i due cross rasoterra sono entrambi respinti dalla difesa del Feyenoord.

9' Intervento duro di Gimenez su Romagnoli ma per Marciniak non passibile di ammonizione.

7' Occasione per la Lazio! Zaccagni lanciato in profondita prova ad appoggiare per Immobile, la sfera rimpallata giunge a Felipe Anderson che di prima calcia fuori una buona occasione. Dubbio l'intervento in disturbo di Geertruida non sanzionato da Marciniak che assegna rimesso dal fondo.

5' Vecino svetta sul corner di Luis Alberto ma impatta male e la sfera termina larga sul fondo.

4' Ancora Lazio in avanti: Luis Alberto ruba a centrocampo e dà il via al contropiede condotto da Kamada che serve Felipe Anderson sulla destra, bravo a infilare per Lazzari chiuso in cornere al momento del cross.

1' Parte arrembante la Lazio. Zaccagni riceve sulla sinistra, punta Nieuwkoop che a pochi metri dall'area è costretto a stenderlo e a spendere il primo giallo.

1' Fischia Marciniak: inizia Lazio-Feyenoord! Primo pallone per gli ospiti.

AGGIORNAMENTO 20.55 - E' il momento degli inni, i tifosi scaldano l'ambiente in vista del fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO 20.40 - Le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoio per ultimare la preparazione al match. A breve sarà il momento di Lazio-Feyenoord.

AGGIORNAMENTO 20.25 - Prima del fischio d'inizio sono intervenuti il direttore sportivo biancoceleste Fabiani e Felipe Anderson per commentare la partita di questa sera.

AGGIORNAMENTO 20.20 - Pochi minuti dopo, accolti dagli applausi e dalla carica dei tifosi presenti, hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco anche i ragazzi di Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO 20.15 - I primi a entrare in campo sono i tre portieri, Provedel, Sepe e Magro, per iniziare il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Feyenoord, partita valida per la quarta giornata del gruppo E, in programma alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la drastica caduta del De Kuip i ragazzi di Maurizio Sarri sono chiamati a rieagire per aggiustare una classifica che oggi li vede in terza posizione a quota quattro punti, distanti una sola misura dall'Atlético Madrid secondo e a due dagli olandesi.