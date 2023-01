DIRETTA - Lazio, 123 anni di storia: Piazza della Libertà esplode di biancoceleste - FOTO&VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 00.10 - Circa 400 i tifosi presenti in piazza: bandiere al vento nonostante la pioggia e tanta voglia di festeggiare. Cori, fumogeni, è la notte dei laziali seppur dopo l'amarezza della partita contro l'Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - È giunta la mezzanotte. A Piazza della Libertà si festeggiano i 123 anni della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40 - Nonostante il maltempo, Piazza della Libertà si sta man mano colorando di biancoceleste quando mancano quindici minuti allo scoccare della mezzanotte.

Ogni 8 gennaio la gente laziale sente come un richiamo che la spinge a radunarsi per attendere la mezzanotte. Sarà la forza della passione, l'amore per una squadra, e soprattutto la sua storia, o forse la voglia di stare vicino a chi condivide la stessa passione, godendosi insieme una serata di festa. Ma anche quest'anno, in occasione dei 123 anni di storia, il popolo laziale si è riunito a Piazza della Libertà, in zona Prati, lì dove più di un secolo e qualche decennio fa un gruppo di 9 ragazzi decise di fondare la Polisportiva più grande e antica d'Europa: la Lazio. Striscioni, bandiere, fumogeni, fuochi d'artificio e cori riempiranno l'aria, coloreranno il cielo, romperanno il silenzio del quartiere capitolino: è il Capodanno dei laziali, è la festa della Lazio e della sua storia, l'omaggio a chi ne ha fatto parte e per questo vivrà in eterno.

