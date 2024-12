DIRETTA - Lazio, Baroni: "Sono orgoglioso della squadra! Se avessimo fatto il 2-0..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un tempo per parte. Allo Stadio Olimpico la Lazio e l'Atalanta si dividono la posta in palio nell'ultima partita del 2024. La squadra di Marco Baroni ferma la capolista, la mette in grossa difficoltà e si fa riprendere solo nel finale di partita, quando Brescianini pareggi i conti con il pallone offerto da Lookman, pareggiando il gol di Dele-Bashiru. Terminata della partita, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Baroni per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi.

La prestazione di Rovella?

"Oggi mi sembra indecoroso parlare di un solo giocatore, la partita è finita con un po' delusione, ma io ho fatto i complimenti a tutti dicendogli di essere orgoglioso. Nonostante i problemi in organico abbiamo fatto una prestazione di compattezza, personalità. Abbiamo fatto un primo tempo stepitoso contro un avversario che non ti fa dormire, abbiamo fatto le cose in modo perfetto".

Un punto guadagnato o due punti persi? Questa partita dà forza per il derby?



"Il derby non è una partita, ma è la partita. Siamo in difficltà ma ci arrivamo bene, preparati, sappiamo quanto conta. Il primo tempo è stato fatto a modo nostro, con quello che abbiamo seminato fino ad adesso. Quando si guardano le partite, e io guardo quelle che non vinco e ci entro dentro, come quella contro l'Inter e si fanno dodici minuti di supremazia territoriale contro quattro, prendi sei gol e perdi con quel risutalto, devi restare come sei. Quelle sconfitte fanno male, ma non devi perdere la rotta, facendo un calcio offensivo, come abbiamo fatto oggi e a Lecce. Abbiamo avuto due occasioni importanti nel secondo tempo, se fossimo andati sul 2-0 sarebbe stata diversa. Poi abbiamo preso gol nella loro azione meno pulita, dopo un doppio rimpallo. Dispiace, i ragazzi erano dispiaciuti, ma proprio per questo ci teniamo la prestazione importante".

Manca la capacità di addormentare la partita durante il forcing dell'Atalanta?

"Questa è una crescita che dobbiamo fare, ma occorre energia e qualità e noi avevamo speso tanto. Loro nel primo tempo sono entrati 7 volte in area, senza mai tirare, tenere un avversario così nei duelli ti porta a spendere tanto, per questo se avessimo chiuso la partita la avremmo vinta".

Chi sono recuperabili per il derby?

"Ancora non lo so. Vecino, Noslin e Pedro non credo che recupereranno, ma vediamo. In questo momento sono contento dei ragazzi che nelle difficoltà non hanno paura di niente".

Perché hai deciso di giocare con un centrocampista in più?

"Noi abbiamo un'identità, abbiamo vinto tante partite con il 4-2-3-1. Per fare questo calcio servono dei ricambi, serve energia, non puoi pensare di farlo se davanti non spendono tutti. Oggi eravamo in difficoltà in organico perché abbiamo diverse situazioni da gestire e per questo ho detto loro che sono orgoglioso per il valore della prestazione".

Tavares un po' più in difficoltà del solito?

"Nuno ha fatto una buona partita, gli è mancata un po' di pulizia nel tocco, lui solitamente unisce questa energia alla qualità tecnica, oggi meno. Quando ho capito che c'era da uscire forte sugli esterni mi sembrava il momento giusto per il cambio. Pellegrini ha fatto bene, sono giocatori simili, ma diversi perché Luca è più abituato a fare un calcio difensivo, Nuno però è fondamentale".

Un augurio a livello personale per il 2025?

"Dal punto di vista professionale è superfluo, l'unica cosa che ci riesce bene è dare tutto quello che abbiamo e lo faremo. Sento una grande responsabilità verso questo pubblica fantastico. Dobbiamo lavorare a testa bassa per questo momento che ci aspetta".

Come arriva la squadra al momento delicato di cui parlava? Che messaggio manderà alla squadra?

"La squadra non ha bisogno di messaggi, ma lavorare sul campo e preparare le partite come prepareremo la prossima. Ci saremo, questo è certo!".

