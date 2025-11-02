DIRETTA | Lazio Primavera - Milan 0-0: inizia la sfida
Primavera 1 | 10ª giornata
Domenica 2 novembre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz, Gelli, Canali; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Milillo, MArinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Calvani, Carbone, Pernaselci, Curzi. All.: Punzi.
MILAN: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse. A disp.: Pagliei, Del Forno, Doneda, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Catalano, Petrone, Angelicchio, Vechiu. All.: Renna.
Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Granata - Raccanello
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
7' - Ci prova il Milan con una bella iniziativa sulla sinistra, la conclusione di Plazzotta viene murata in angolo.
1' - Fischio d'inizio al Fersini, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Milan, gara valida per la decima giornata di campionato. Freschi del successo in Coppa Italia sul Vicenza, i biancocelesti sono in cerca di punti dopo essere rimasti a secco nelle ultime due uscite, nelle quali sono arrivati altrettanti ko contro Cesena e Juventus. La squadra di Punzi proverà a rilanciarsi contro i rossoneri, settimi in classifica con 15 punti e reduci da un roboante 7-2 inflitto proprio al Cesena. Appuntamento alle 11:00 per il fischio d'inizio.