DIRETTA- Lazio Women-Bologna 2-0, Gomes sfiora ancora il vantaggio

Serie B Femminile | 4ª giornata

Domenica 15 ottobre 2023, ore 15:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

Arbitro: Leonardo Cipolloni (sez. di Foligno)

Assistenti: Marco Crostella e Francesco Foglietta

Ammonite: 13' Giovagnoli (B), 32' Ripamonti (B), 61' Varriale (L)

Marcatrici: 26', 28' Moraca (L)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello, Eriksen, Goldoni; Moraca; Popadinova (45' Visentin), Gomes. A disp.: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Falloni, S. Colombo, Proietti, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

BOLOGNA (4-3-3): Lauria; Zanetti, Ripamonti, Giovagnoli (57' Barbaresi), Raggi; Gradisek, Da Canal (45' Cacciamali), De Biase; Gelmetti, Colombo (57' Antolini), Kustrin. A disp.: Sassi, Sciarrone, Barbaresi, Antolini, D`Avino, Cacciamali, Arcamone, Spallanzani, Farina. All.: Simone Bragantini

SECONDO TEMPO

57' Sostituzione per la squadra ospite: fuori Giovagnoli e Colombo, dentro Barbaresi e Antolini

55' Moraca di prima per Gothberg, pallonetto ma non arriva Visentin. Trema il Bologna

54' Biancocelesti a un passo dal 3 a 0, porta stregata per Gomes che non riesce a mandare la palla in rete

50' Altra ammonizione per la Lazio: Cipolloni estrae il giallo per Varriale per aver trattenuto la maglia a un'avversaria

45' Primo cambio per Grassadonia: Popadinova lascia il posto a Visentin. Cambia anche il Bologna: dentro Cacciamali, fuori Da Canal

45' Inizia il secondo tempo al Fersini.

PRIMO TEMPO

46' Duplice fischio di Cipolloni: finisce il primo tempo al Fersini

45' Comunicato l'extra time: un minuto di recupero

37' Gomes guadagna calcio d'angolo. Corner battuto da Eriksen sul secondo palo, colpo di testa di Goldoni. La palla finisce dritta tra le braccia di Lauria

32' Altro giallo per le felsinee: ammonita Ripamonti

30' Attacca ancora la Lazio che guadagna calcio d'angolo. Moraca dalla bandierina, ma Gomes non riesce a concretizzare

28' GOOOOOOOOOOL! Di nuovo Moraca che si coordina in area di rigore e calcia col sinistro mettendola sotto l'incrocio dei pali

26' GOOOOOOOOL! Pittaccio guadagna calcio di rigore. Dal dischetto va Moraca che porta in vantaggio le biancocelesti

24' Altro corner per le biancocelesti, questa volta dalla bandierina va Castiello

23' Spallata ruvida di Moraca che concede al Bologna un calcio di punizione, batte Giovagnoli ma sbaglia la traiettoria. La Lazio riparte da Guidi

20' Grande intuizione di Popadinova che cerca Gomes in area, la palla però finisce fuori. Si riparte da Lauria

17' In area Moraca per servire Gomes, ma la palla viene deviata e finisce in agolo. Dalla bandierina ancora Moraca, Goldoni ci mette la testa ma non trova la porta

16' Potenziale occasione per la Lazio con Gomes, ma Lauria non si lascia sorprendere

13' Prima ammonizione del match è per Giovagnoli che ha trattenuto Moraca per la maglia. Calcio di punizione per le biancocelesti, batte il numero undici della Lazio. Pittaccio la intercetta, tenta la conclusione ma la palla finisce tra le braccia del portiere

11' Gothberg finisce a terra in area di rigore avversaria, ma l'arbitro lascia giocare. Le biancocelesti reclamano un rigore

9' Calcio di punizione per le felsinee, Giovagnoli calcia. Il pallone è profondo, Varriale allontana

8' Prova a attaccare il Bologna, Lazio al momento in affanno.

2' Calcio d'angolo per le biancocelesti: dalla bandierina Moraca, Eriksen mette sul secondo palo. Lauria la blocca

1' Fischia l'arbitro: inizia il match tra Lazio Women e Bologna

AGGIORNAMENTO ORE 14:35 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Bologna, valida per la quarta giornata di Serie B. Dopo il successo conquistato in rimonta in casa dell’Arezzo, le biancocelesti affronteranno le felsinee a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. Tre punti che consentirebbero alle ragazze di Grassadonia di confermarsi in vetta alla classifica, al momento condivisa con la Ternana.