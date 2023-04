DIRETTA PRIMAVERA - Crotone - Lazio: le formazioni ufficiali

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 24ª giornata

Stadio Comunale S. Antonio, Isola di Capo Rizzuto (KR)

Sabato 1° aprile 2023

CROTONE: Lucano, Tarantino, De Paola, Giancotti, Abbruzzese, Lupinacci, Filosa, Rossi, Ambrogio, Ranieri, Aprile. A disp.: Gattuso, Mauriello, Russo, Galardo, Milano, Spunticcia, Panzarella, Luciano, Scandale, Vulcano, Esposito, Elia. All.: Francesco Lomonaco

LAZIO (4-2-3-1): Magro; Floriani M., Dutu, Ruggeri, Bedini; Coulibaly, Di Tommaso; Sanà Fernandes, Gonzalez, Balde; Crespi. A disp.: Maliszewski, Petta, Cesari, Campagna, Milani, G. Rossi, Napolitano, Bigonzoni, A. Rossi. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli)

Assistenti: Festa - Caputo

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Crotone - Lazio, gara valida per la 24a giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Sanderra continuano a macinare punti verso l'obiettivo Primavera 1. Dall'alto della classifica dominano sulle avversarie a 6 punti di distacco dall'Ascoli, seconda della classe. Sono solo sei le giornate che mancano al fischio finale della stagione e le giovani aquile non possono permettersi passi falsi per mettere a rischio la promozione diretta.