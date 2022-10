DIRETTA PRIMAVERA - Imolese - Lazio 2-1: Zannoni ribalta il risultato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 7 ª giornata

Sabato 29 ottobre 2022, ore 11:00

Centro Sportivo Corso Bacchilega, Imola (BO)

IMOLESE (4-3-1-2): Manzari, Cavazza (86' Gaudiano) Ballanti, Cricca, Diaby; Pecchia, Fini, Vlahovic (88' Liverani); Capozzi (90' Bugani); Antognoni, Likendja (46' Zannoni). A disp.: Luciani, Garilli, Morara, Baccolini, Rontini, Zaffi, Lombardi, Badiali. All.: Lorenzo Mezzetti

LAZIO (3-5-2): Magro; Kane (67' Rossi), Dutu, Ruggeri; Floriani Mussolini, Oliva (83' Bigonzoni), Colistra, Napolitano (56' Di Tommaso), Milani; Castigliani, Sana Fernandes (56' Crespi). A disp.: Morsa, Martinelli, Bedini, Cannatelli, Akwasingi, Nazzaro, Brasili. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Matteo Canci (sez. di Carrara)

Assistenti: Marat Ivanavich Fiore - Salvatore Nicosia

Ammoniti: Diaby (I) Kane, Sana Fernandes, Colistra (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. Altra sconfitta per i biancocelesti.

90' - Ultimo cambio per l'Imolese: dentro Bugani, fuori Capozzi.

89' - Un po' di nervosismo in campo. Gol annullato a Crespi per posizione di fuorigioco.

88' - Cambia ancora anche Mezzetti: dentro Liverani al posto di Vlahovic, autore di un'ottima partita.

87' - Bel colpo di Milani che dalla distanza vede Manzari fuori dai pali.

86' - Cambia anche Mezzetti: Gaudiano prende il posto di Cavazza.

83' - Nuovo cambio per i biancocelesti: fuori Oliva, dentro Bigonzoni.

79' - Crespi cerca di dare una scossa alla squadra con un tiro-cross, messo in angolo da Ballanti.

77' - Corner per l'Imolese: alla battuta va Vlahovic, pallone in area, Ballanti ci prova addirittura in rovesciata con il pallone che esce di pochissimo. Ora sono i padroni di casa a gestire totalmente il gioco.

76' - Pericoloso ancora Zannoni con un tiro potente ma di un pizzico troppo alto.

75' - partita spezzettata ora per diversi falli da parte di entrambe le squadre.

72' - Biancocelesti frastornati dal gol del raddoppio dell'Imolese. Sanderra a colloquio con lo staff valuta altri cambi.

67' - Cambio nella Lazio: fuori Kane, dentro Rossi.

66' - Gol dell'Imolese. Una deviazione inganna Magro sul tiro di Zannoni che è entrato visibilmente carico. Kane aveva rinviato male, il calciatore rossonero ha approfittato senza pensarci.

63' - Occasione per l'Imolese col buon tiro di Zannoni. Si accende il pubblico di casa che vede la squadra di Mezzetti più propositiva rispetto alla Lazio.

60' - A terra Vlahovic per un colpo al volto.

56' - Sanderra sfodera gli assi dalla manica: fuori Napolitano, dentro Di Tommaso. Dentro anche Crespi al posto di Sana Fernandes.

53' - Punizione stavolta per i biancocelesti: alla battuta va il numero 11, il tiro a giro finisce di poco alto sopra la traversa.

51' - Gol dell'Imolese. Lasciato solo Antognoni in area, sfrutta un calcio di punizione colpendo di testa e insaccando il pallone alle spalle di Magro.

46' - Subito un cambio per Mezzetti: Zannoni entra al posto di Likendja.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Termina il primo tempo. Spadre negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Ultimo sprint del primo tempo: corner per la Lazio, alla battuta va Oliva, Napolitano va al traversone, Manzari però fa sua la sfera.

41' - Brivido per la Lazio, con Ruggeri costretto a mettere in corner in spaccata.

37' - Stavolta è la Lazio che deve accontentarsi del calcio d'angolo: pallone che sfreccia in area, Ruggeri tenta il colpo di testa ma la sfera finisce sul fondo.

34' - Quarto corner per la squadra di Mezzetti: pallone molto basso, Milani allontana in qualche modo di testa, Oliva la mette in fallo laterale sventando ogni minimo pericolo.

32' - Momento di continui cambi di fronte delle due squadre.

30' - Punizione per i padroni di casa dal limite dell'area, la posizione è interessantissima. Capozzi alla battuta, il pallone è diretto sul primo palo, colpisce Antognoni e Magro può farlo suo con facilità.

29' - Giallo per Kane e punizione per l'Imolese.

26' - Altra occasione per la Lazio con il bel cross di Castigliani che va a cercare la testa di Milani: la spizzata stavolta non è perfetta e il pallone finisce di poco sopra la traversa.

22' - GOOOOOOLLLL LAZIOOOOOO! Calcio di punizione battuto da Oliva, la spizzata sembrava essere di Dutu ma il pallone carambolato è stato toccato per ultimo da Ballanti.

19' - Momento positivo per l'Imolese, Lazio costretta a rintanarsi nella propria metà campo. Qualche errore di troppo dei biancocelesti a centrocampo.

14' - Sale l'Imolese, palla per Likendja che si accentra, prova la finta, si fa spazio ma Magro è attento a fare suo il pallone col tiro che non era stato particolarmente potente.

10' - Qualche brivido per la Lazio inizia a sentirsi con l'Imolese che sembra aver alzato i ritmi.

6' - Punizione per la Lazio da posizione interessante: alla battuta va Oliva, pallone sul secondo palo, Ruggeri e Colistra cercano il colpo di testa ma il pallone si perde sul fondo.

4' - Primi minuti di studio tra le due squadre. Lazio molto attenta a chiudesi bene in difesa.

1' - Si inizia! Primo pallone giocato dall'Imolese.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Imolese - Lazio, gara valida per la 7a giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Sanderra continuano a non convincere e per questo già da diverse partite Angelo Fabiani ha deciso di "spostarli" lontano da Formello così che possano capire cosa significhi indossare la prestigiosa maglia biancoceleste. L'obiettivo Primavera 1 è la priorità assoluta per la squadra, ma per raggiungerlo è necessario rimboccarsi le maniche già dalla sfida di oggi. Non sono più ammessi passi falsi.