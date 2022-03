DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Ascoli 1 - 1: l'eurogol di Crespi pareggia i conti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera2 | 7ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 12 marzo 2022, ore 11:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani (70' Pollini), Kane, Santovito, Marinacci; Ferro, Bertini; Shehu (70' Troise), Adjaoudi (70' Castigliani), Mancino; Crespi. A disp.: Morsa, Migliorati, Nasri, Ferrante, Tare, Del Mastro, Muhammad Schuan. All.: Alessandro Calori

ASCOLI (3-4-2-1): Raffaelli; Caravillani, Luciani, Signorini; Gucci, Ceccarelli, Mazzei, D’Ainzara; Governatori (47' Carano), Re; Riosa. A disp.: Paparella, Acciarri, Felici, Gagliardi, Rizzi, Manari. Nacciarriti. All.: Rosario Pergolizzi

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sez. Paola)

Assistenti: Lorenzo Poma - Marco Pilleri

Ammoniti: Ferro (L)

Espulsi: ///

78' - Occasionissima Lazio con Troise che prova il tiro ad incrociare dai 16 metri. Il pallone sfiora il palo.

74' - Calcio di punizione per l'Ascoli, Calori ha qualcosa da dire al giudice di gara.

70' - Triplo cambio per i biancocelesti: fuori Floriani per Pollini, Troise e Castigliani invece prendono il posto di Shehu e Adjaoudi.

67' - Gara ora sostanzialmente equilibrata dopo un quarto d'ora di insistenza da parte dei ragazzi di Calori.

59' - Azioni insistite della Lazio che gode delle buone giocate di un Marinacci.

57' - Arbitro abbastanza clemente nei confronti di Gucci in un paio di occasioni in cui poteva anche starci il cartellino giallo.

50' - Punizione ottenuta da Crespi: sul pallone va ovviamente lo specialista Bertini, palla che non si abbassa e finisce sopra la traversa.

47' - Primo cambio per Pergolizzi: fuori Governatori, dentro Carano.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo

39' - GOL CRESPIIIIIIIII! Bellissimo gol dell'attaccante che si sposta il pallone sul destro e spara il missile sotto la traversa. Decimo gol di Crespi fin qui.

36' - Giallo per Ferro per fallo su Re. Punizione centrale per l'Ascoli: sulla palla va D'Ainzara ma Moretti la blocca facilmente.

34' - Doppio miracolo di Raffaelli! Prima il tiro troppo debole a tu per tu di Shehu che si era liberato di D'Ainzara, sulla ribattuta va Crespi che non riesce clamorosamente a metterla in rete.

30' - Lazio che si mostra determinata a riagguantare subito il pareggio ma in area manca sempre il compagno perfetto da servire.

26' - Bellissima giocata in velocità da parte di Adjaoudi, il cross a cercare un compagno in area però si perde sul fondo.

22' - Bella conclusione di Shehu: giocata interessante di Shehu che si accentra e cerca l'incrocio dei pali. Pallone che finisce di poco fuori.

16' - Gol Ascoli: punizione perfetta sul primo palo di Mazzei che sblocca il risultato.

14' - Buone azioni e spunti da una parte all'altra, si lotta a centrocampo e si sfruttano le corsie esterne soprattutto con Floriani Mussolini che sembra in ottima forma. Poche però le occasioni interessanti fin qui da entrambe le parti.

9' - Ancora occasionissima per la Lazio! Bel tiro di Bertini da 25 metri, Raffaelli non trattiene, sul pallone si avventa Crespi che non riesce però a trasformare il tiro nel gol del vantaggio.

4' - Prima occasione per la Lazio: Crespi riesce a smarcarsi in area, di prima tenta il tiro ma trova il muro della difesa avversaria brava a spazzare in angolo.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Ascoli, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Primavera 2. La Lazio ospita l’Ascoli con il solo obiettivo di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta in casa del Cesena che le è costata la vetta della classifica. A due punti proprio dai romagnoli, oggi i ragazzi di Calori dovranno dare il cento per cento e magari sperare anche in un passo falso dello stesso Cesena impegnato alle 14.30 nella sfida contro il Perugia.