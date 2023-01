DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Perugia 1-0: Napolitano sblocca il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera2 | 15a giornata , girone B

Sabato 21 febbraio 2022, ore 14:30

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Magro; Floriani M., Ruggeri, Dutu Petta; G. Rossi, Bertini, Di Tommaso; Napolitano; Crespi, Balde. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Cesari, Colistra, Coulibaly, Milani, A. Rossi, Bigonzoni, Brasili, Cogo. All.: Stefano Sanderra

PERUGIA (4-4-2): Ajradinoski; Dalla Valle, Cicioni, Baldi, Souare; Patrignani, Giunti, Corsini, Onishchenko; Seghetti, Sulejmani A disp.: Pietrolungo, Viti, Ronchi, Diallo, Ebnoutalib, Polizzi, Prisco, Tsoy, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sez. Paola)

Assistenti: Antonino Junior Palla-Lorenzo Chillemi

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

11' - Nuovo corner per la squadra di Sanderra: ancora Bertini, tiro troppo basso, Corsini la mette in fallo laterale.

10' - Angolo per i biancocelesti: Bertini dalla bandierina mira Dutu di testa, palla che finisce fuori, sporcata da un avversario.

7' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOOO! Lazio in vantaggio con Napolitano che taglia in area lasciato completamente solo. Schema riuscito e terzo gol per il laziale.

5' - Primi minuti di studio tra le due squadre. Sanderra dà le prime indicazioni a Crespi.

1' - Si parte! Batte la Lazio il calcio di inizio

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Perugia, gara valida per la 15a giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo momento: hanno collezionato sei vittorie consecutive, seguite dal pareggio contro il Cosenza che ha aperto il 2023 della squadra si Sanderra. Oggi la sfida sarà contro il Perugia attualmente a 20 punti in classifica, mentre le giovani aquile si godono la vetta insieme a Pescara, Pisa e Ascoli, tutte a quota 26. Pesante l'assenza di Sana Fernandes squalificato, in attacco invece prima da titolare per il nuovo arrivato Balde.