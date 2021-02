DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Spal 0-0, dentro Nasri e Guerini

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 10ª giornata

Lazio - Spal 0-0

Giovedì 18 febbraio 2021, 15:00

Campo Mirko Fersini, Formello

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo; Novella, Ferrante (61' Nasri), Bertini, Shehu, Ndrecka; Cerbara, Tare (61' Guerini). A disp.: Pereira, Peruzzi, Floriani Mussolini, Migliorati, Zaghini, Pica, Cesaroni, T. Marino. All.: Leonardo Menichini.

SPAL (4-3-3): Galeotti; Iskra, Raitanen, Peda, Yabre; Colyn, Zanchetta, Ellertsson; Campgna, Moro, Mendoza. A disp.: Rigon, Pezzolato, Savona, Alcides, Owolabi, Borsoi, Simonetta, Mamas, Fiori, Carra, Pinotti, Piht. All.: Giuseppe Scurto.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sez. Paola)

Ass.: Micaroni – Bonomo

Ammoniti: Raitanen (S)

67' - Doppio colpo di testa nell'area della Lazio. Ci prova Campagna con un pallone che si impenna, ma la conclusione finisce sopra la traversa.

64' - Dentro Pica al posto di Adeagbo.

64' - Raitanen prende il primo giallo della gara.

63' - Crampi per Adeagbo che non ce la fa e abbandona il campo zoppicante. Lazio momentaneamente in dieci.

61' - Primi cmabi per la Lazio: dentro Nasri e Guerini al posto di Ferrante e Tare.

59' - Occasionissima per la Lazio! Grande iniziativa di Novella, che riesce due volte a mettere al centro un pallone insidioso. Cerbara da due passi deve solo appoggiare in rete, ma sbaglia clamorosamente calciando debolmente.

55' - Ritmi di nuovo bassi in campo. Spal e Lazio per il momento non affondano.

52' - Uscita a vuoto di Furlanetto, la Spal a un passo dalla rete su corner, ma c'è fallo di Ellertsson sul portiere biancoceleste.

46' - Incursione di Cerbara in area, il tiro ravvicinato dell'attaccante viene respinto in corner da Galeotti.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Niente recupero, termina 0-0 la prima frazione.

39' - Match chiuso per il momento, poche occasioni da una parte e dall'altra.

35' - Chiude la porta Furlanetto! Conclusione di Ellertsson da posizione defilata dall'interno dell'area, respinge il numero uno biancoceleste.

28' - Primo tiro in porta per la Lazio. Cerbara dalla sinistra, premia l'inserimento centrale per Ndrecka. Il tiro dell'albanese finisce a un soffio dal palo.

27' - Guizzo di Tare, Cerbara manca l'appuntamento col pallone di testa di un soffio, a due passi dalla porta.

23' - La Lazio ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la Spal allontana subito il pericolo.

18' - Ci prova Campagna dall'interno dell'area di rigore della Lazio. Mura tutto Franco in calcio d'angolo.

15' - La Lazio per ora si difende bene dalle offensive della Spal, pericolosa con i cross di Cuellar e Yabre.

10' - Gli emiliani pressano alti, la Lazio non riesce a mettere la testa fuori dalla sua metà campo.

6' - Meglio la Spal in questi primi minuti. Peda tenta la conclusione da fuori, Furlanetto interviene e mette in corner.

2' - Subito occasione per la Spal. Cade in area Moro, l'arbitro dice di continuare nonostante le proteste spalline.

1' - Partiti! La Lazio dà il via al match.

PRIMO TEMPO - Tante assenze, da Raul Moro a Nimmermeer, passando per Castigliani e Marino. Menichini si presenta alla sfida con la Spal senza tanti uomini e con una classifica preoccupante. Servono punti per poter rifiatare e allontanarsi dalla zona rossa. Amici de Lalaziosiamonoi.it un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Spal gara valida per la decima giornata del campionato Primavera 1.