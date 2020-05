DIRETTA - Serie A, concluso il Consiglio di Lega: al via l'Assemblea per ufficializzare il calendario

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - È finito da pochi minuti il Consiglio di Lega Serie A per un primo approccio su quello che sarà il prossimo calendario della Serie A. Subito dopo è iniziata l'Assemblea di Lega, alla quale partecipano tutti i club del massimo campionato. Durante l'Assemblea si procederà a una votazione che renderà ufficiale il programma per la fine della stagione 2019/2020.

All'indomani del via libera del Governo alla ripresa della stagione, la Lega Serie A oggi definirà il calendario. È competenza del Consiglio, da poco riunito in videoconferenza, che sarà seguito dall'assemblea dei 20 club, convocata alle 11.30. Ieri è stata definita la ripartenza con le semifinali e la finale di Coppa Italia, fra il 13 e il 17 giugno, una soluzione contestata esplicitamente dal Milan, che lascerebbe perplesse altre due squadre coinvolte, Juventus e Inter. Per la ripresa del campionato, nel fine settimana del 20-21 giugno, ci sono due ipotesi sul tavolo: ricominciare con i quattro recuperi della 25ma giornata, per armonizzare subito la classifica, oppure con i dieci match della 27esima. L'Assemblea invece analizzerà il 'piano B', ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite, come previsto dall'ultimo Consiglio della Federcalcio. All'ordine del giorno anche i rapporti con i licenziatari dei diritti tv che non hanno pagato l'ultima rata della stagione: nei confronti di Sky la Lega ha deciso per il procedimento di ingiunzione, mentre si stanno valutando le proposte avanzate da Dazn e Img.