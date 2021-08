Empoli - Lazio, Immobile: "Credo nel progetto Sarri e voglio la Champions"

Immobile a Sky nel post partita di Empoli-Lazio: “L’obiettivo è migliorarsi e fare meglio, qui alla Lazio non mi posso lamentare e le partenze sono state sempre sparate. Il gol è stato importante per la squadra, abbiamo cominciato bene. Sarri? Ha una modalità di gioco diversa dall’ultima con Inzaghi, siamo soddisfatti del lavoro fatto, non è semplice ma siamo tutti concentrati per assimilare la mentalità di Sarri. Il mister è felice di stare qui e contento di quello che stiamo facendo, crede nel progetto e ci crediamo anche noi. L’Europeo è stata una esperienza formativa e professionale pazzesca, il gruppo era meraviglioso, poi la vittoria finale è stata l’apoteosi: sarà sempre dentro di me. Obiettivo stagionale? Come motivazioni ci siamo, dobbiamo lavorare mentalmente perché tecnicamente siamo forti. Dobbiamo credere in noi e arrivare in Champions League, non vivere nell’anonimato, serve fare un campionato da protagonisti, è difficile ma è il nostro obiettivo".

A DAZN il capitano biancoceleste ha detto: "I 156 gol raggiunti? Sono statistiche che rimangono nella storia e fanno piacere, le racconterò poi ai miei figli. Noi come la Nazionale? E' ancora presto, ma con il mister stiamo lavorando sodo. Da Auronzo cerchiamo di assimilare i nuovi dettami. Siamo contenti, siamo partiti con il piede giusto. Siamo ancora in fase di lavori in corso. Io a 3 ho fatto 23 gol il primo anno alla Lazio e ho vinto la classifica marcatori in Serie B con Zeman. Quando sento determinate cose mi viene da ridere. Ci metto tutto me stesso, come in Nazionale. La squadra ha bisogno di me. Tornare con i tifosi è pazzesco, siamo tornati a sentire quelle emozioni. Oggi sono tornati in tanti, sarà ancora più bello settimana prossima in casa".