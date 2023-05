ESCLUSIVA - Gonzalez, l'agente: "Onorato di essere in prima squadra". E su Sarri...

Obiettivo centrato. Diego Gonzalez dopo aver contribuito a riportare in auge la Primavera, con 9 gol e un assist in altrettante sfide, è riuscito a conquistare anche un posto in prima squadra agli ordini di Sarri. Scommessa, fin qui, vinta da Lotito che ha affondato il colpo nel corso della sessione invernale di mercato. Nel giro di qualche mese si è guadagnato la fiducia di Sanderra e poi anche quella del tecnico toscano. In esclusiva ai nostri microfoni, l’agente Alessandro Monfrecola ha raccontato le sensazioni e le emozioni del giovane talento biancoceleste in occasione della possibile convocazione nella gara contro il Lecce di domani. Queste le sue parole: “Il ragazzo si sta trovando benissimo ed è contento di essere in prima squadra. Quello che ha fatto se l’è meritato, ora è a disposizione di Sarri che se lo riterrà utile gli consentirà di dimostrare ancora il suo valore. È ancora più contento, di quando è arrivato, di essere nella famiglia Lazio. Si trova benissimo, è un ottimo ambiente la Lazio. Era quello che voleva. Si è messo a completa disposizione della società che l’ha premiato così. È un ragazzo per bene, molto serio che si mette a disposizione del club che ha investito su di lui. Gli piace moltissimo anche la città”

SARRI - “È onorato. Quando era in procinto di venire in biancoceleste, mi chiese chi fosse l’allenatore e gli dissi Sarri. È rimasto entusiasta e non vedeva l’ora di conoscerlo e ha iniziato a vedersi le sue partite. È un maestro, soprattutto per i ragazzi. È molto orgoglioso di stare con lui. Le sue caratteristiche sono ottime per il suo gioco e con lui può solo che migliorare”

PRIMAVERA - “Ha dato il suo contributo, si è messo a disposizione. Ha trovato un ottimo allenatore e dei compagni eccezionali che subito lo hanno fatto sentire a casa. L’allenatore gli ha dato la giusta importanza. Ha fatto amicizia con i ragazzi e di questo è rimasto contento. Venendo da fuori poteva succedere che magari scattasse un po’ di invidia nei confronti di un nuovo elemento, invece non è accaduto. I ragazzi della Primavera sono stati degli ottimi compagni, d’altronde una vittoria di campionato si raggiunge solo se c’è armonia e la squadra è come una famiglia. Si è trovato benissimo. Gli è dispiaciuto lasciarli, ma è una tappa della carriera. Ora deve stare con i grandi”

CHAMPIONS - “Dobbiamo attendere solo il risultato della squadra, speriamo tutti che possa realizzarsi il sogno Champions. I risultati collettivi sono importanti, se lo merita la squadra e ogni singolo giocatore. Ora bisogna andare in Champions, mancano le ultime quattro partite. Questo è l’importante. Se Sarri lo reputerà pronto bene, altrimenti resterà a sua disposizione”

