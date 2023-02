ESCLUSIVA – Lazio, Hernanes e il ritorno al calcio giocato: “Chieri? Ora vi dico tutto”

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nelle ultime ore è rimbalzato un possibile ritorno di Hernanes al calcio giocato. In particolare, l’ex calciatore della Lazio era stato accostato al Chieri, club di Serie D. Questo perché ieri, il brasiliano ha visitato il centro sportivo della società presieduta dall’ex Lazio, Stefano Sorrentino. L’indiscrezione ha mandato in visibilio i tifosi, ma è stato Hernanes stesso a smentire il tutto. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni ha spiegato: “Non c’è nulla di cui parlare, sono amici. Se c’è qualcosa sul tavolo? No. Ero al centro sportivo perché sono degli amici, Sorrentino (Presidente del Chieri, ndr.) e il direttore. No, non voglio tornare al calcio giocato”.

