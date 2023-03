ESCLUSIVA - Lazio, il doppio ex Nimmermeer: "Immobile che fame! AZ? Sarri attento a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Le maglie, a livello giovanile, le ha vestite entrambe: sia quella dell'AZ Alkmaar, sia quella della Lazio. In Primavera biancoceleste ha segnato 8 gol nelle 43 partite giocate ed è stato tra i protagonisti della cavalcata fino alla finale di Coppa Italia, persa poi contro la Fiorentina. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Tyro Nimmermeer, ha presentato la sfida di martedì tra i biancocelesti e gli olandesi, rendendosi protagonista di un romantico tuffo nel passato, ricordando le esperienze vissute con entrambe le casacche. Emozioni, vittorie, gol: sarà inevitabile per lui non sentire un po' di nostalgia guardando la partita, nonostante abbia già scelto per chi tifare: "Non è semplice scegliere, ma penso che tiferò per la Lazio. Hanno una gran bella squadra e mi piace molto come giocano, quindi dico i biancocelesti".

IL PERIODO ALLA LAZIO - D'altronde i ricordi nella sua esperienza romana sono tutti molto belli per Nimmermeer, nonostante ce ne sia uno che domina su tutti. Nel corso della sua prima stagione, infatti, l'attaccante olandese è stato tra i protagonisti della promozione in Primavera 1: "La vittoria ai playoff di Primavera 2, che ci ha permesso di salire di categoria, è sicuramente il ricordo più bello che ho. Già giocare in una squadra come quella, con tanti ragazzi di talento, era molto emozionante. Poi non dimenticherò mai gli allenamenti con la Prima Squadra, ero ancora giovane, avevo 18 anni e confrontarmi con Immobile e Luis Alberto era un sogno. Fu speciale". D'altronde Immobile è stata la sua fonte d'ispirazione, il punto di riferimento di un ragazzo che inseguiva un sogno, quello di diventare un bomber, come il capitano della Lazio: "E' uno dei top attaccanti in circolazione, ha tantissime qualità. Troppo forte. Ammiravo la sua voglia di allenarsi e la cattiveria che metteva in campo".

LAZIO-AZ: TRA INSIDIE E DIFFERENZE - Ed è proprio a Immobile che Sarri si affiderà martedì alle 18.45, per battere l'AZ Alkmaar. Il tecnico toscano dovrà cercare di limitare i pericoli, sovrastare i punti di forza della squadra di Jansen e Nimmermeer prova a dargli qualche suggerimento: "La Lazio dovrà fare attenzione perché l'AZ è una squadra molto giovane e dotata di giocatori rapidi e di grandissima tecnica, soprattutto dal punto di vista offensivo. La rosa di Sarri dovrà cercare di limitarli da questo punto di vista. Gli olandesi stanno andando molto bene in campionato, si presenteranno alla partita con una grande dose di fiducia". La Lazio ha affrontato il Feyenoord nel corso dei gironi di Europa League, ha già avuto un confronto, dunque, con il calcio olandese, a detta del classe 2001 molto diverso da quello italiano: "In Italia si lavora molto di più dal punto di vista fisico, ci si concentra molto sulla forza del singolo. In Olanda cerchiamo di giocare di più, la base del nostro calcio è sul possesso palla. Non voglio dire che questo non avvenga in Serie A, ma penso che non sia una priorità come da noi". Sarà una partita complicata, ma Nimermeer sembra avere le idee chiare, la Lazio non solo è favorita per la vittoria in questo turno, ma: "Penso che la squadra di Sarri sia la favorita per la vittoria della competizione finale. Parliamo di una squadra forte, ma saprattutto con una grande tradizione".