ESCLUSIVA - Manfredonia: "Alla Lazio mancano i campioni. Tanti scendono in campo ma..."

Ha giocato prima nella Lazio e poi nella Roma, ma è senza dubbio rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti per la sua spiccata personalità e per la capacità di essere sempre un asso nella manica in ogni angolo del campo. Lionello Manfredonia è intervenuto in una simpatica diretta in esclusiva alla nostra redazione insieme ad Amarildo per raccontare il loro rapporto in campo e fuori e per analizzare l'andamento della squadra di Sarri:

QUELLA TESTATA RIMEDIATA NEL DERBY - “La testata che mi diede Amarildo? Ricordo una marcatura abbastanza dura, ma quella fu una piccola reazione da parte sua, io feci solo un po’ di scena. Ho preso un “buffetto” da lui. Era una partita molto tesa, perché avevo giocato sia nella Lazio che nella Roma e per me era una situazione molto particolare. La marcatura non era semplice perché Amarildo è sempre stato molto pericoloso".

IL CALCIO DI OGGI - "Dieci gol di ieri equivalgono a venti di adesso, perché per loro è più facile. Prima negli allenamenti si pensava molto alla tecnica dei difensori, si ripeteva tante volte lo stesso gesto tecnico. Oggi si marca a zona, non vedo mai un anticipo da parte del difensore. Oggi ti insegnano poco la marcatura le scuole giovanili, per gli attaccanti vale lo stesso per i tiri in porta. Mancano gli istruttori al settore giovanile. Se qualcuno mi somiglia? Il calcio è cambiato, vedo tanti che scendono in campo e sempre meno campioni. Solo alcuni giocano a calcio".

UN OCCHIO AL CAMPIONATO - "La Roma ha fatto bene fino alla partita col Bologna. Ha di fronte alcune partite difficili, bisognerà vedere come va. La Lazio ha fatto bene in Champions e un po’ meno in campionato, ma secondo me ci sono i presupposti per recuperare posizioni in classifica".

TROPPI POCHI GOL - "Milinkovic era fondamentale e dava la possibilità nella fase propositiva di segnare. Faceva gol e faceva fare gol. Luis alberto è un campionissimo ma ora non è al massimo della condizione. Se due gicatori così importanti non ci sono la fase offensiva è negativa. I centrocampisti fanno pochi gol e accompagnano poco la fase offensiva. Questo è un periodo particolare ma Sarri è un allenatore all’altezza per risolvere il problema.

Mancano dei campioni in questo momento. Ci sono bravi giocatori ma a parte un paio mancano quelli che ti risolvono la partita. Insieme possono far bene, ma non c’è chi ti risolve la partita anche quando la squadra va male come accadeva l’anno scorso. Alcuni sono giocatori forti ma devono trascinare il resto del gruppo. Provedel è molto forte, difesa è buona".

UN CONSIGLIO - "Sarri può ricominciare a fare quel calcio propositivo, con più possibilità di inserimento dei centrocampisti. Serve più partecipazione da parte di tutti".