ESCLUSIVA - Minala: "Alla Lazio non ho avuto la mia chance. Salernitana? Tifo per..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joseph Marie Minala, basta nominarlo e ai tifosi della Lazio scappa un sorriso. Sbocciato nella Primavera biancoceleste si è anche affacciato in prima squadra, venendo poi mandato verso mete più o meno lontane in prestito, dal Bari alla Lucchese, dalla Cina alla Salernitana, prossimo avversario della squadra di Sarri. In occasione della sfida di domani allo Stadio Arechi, il camerunense ha parlato in esclusiva alla nostra redazione ripercorrendo il suo percorso con l'aquila sul petto e non solo:

PRIMAVERA - "Ho iniziato il mio percorso in Primavera, la Lazio sarà sempre la squadra che mi ha permesso di diventare quello che sono ora. Quello era un calcio diverso rispetto a quello di oggi: il livello è molto calato, basta pensare che quando c’ero io sembravamo quasi una Serie C o una Serie B. Giocavamo contro Inter, Fiorentina, queste partite erano come dei derby".

LEGAMI - "Sono rimasto molto in contatto con alcuni giocatori come Dusan Basta, Ciani, Keita, Tounkara, Strakosha, ma anche qualcuno che è ancora alla Lazio come Felipe Anderson o Luiz Felipe che è andato via da poco tempo. Quando capita l’occasione di sentirci lo facciamo volentieri".

RAMMARICO - "Andare alla Salernitana per me significava partire per accumulare esperienza. Provo amarezza perché sono sempre andato in prestito facendo del mio meglio ovunque, non ricordo neanche un campionato in cui non sono stato all’altezza e, tornato alla Lazio, non ho mai avuto la possibilità di essere valutato pienamente. Non me l’hanno permesso, mentre ad altre persone si. Quando si va in prestito è per dimostrare le proprie qualità, ritornando a casa però ero sempre deluso, perché tra tutti quelli che partivano io ero sempre tra i primi in termini di minutaggio, gol e assist. Non mi hanno mai dato la possibilità di essere giudicato.

I tifosi della Lazio mi ricordano con affetto. Credo che anche loro abbiano un po’ di rammarico perché non sono mai stato valutato come meritavo. Quando ero in Primavera ero il numero uno del campionato ma il passaggio per la prima squadra non mi fu mai permesso rispetto ad altri. Io ci tenevo a fare un percorso alla Lazio, ma senza motivo sono stato messo da parte".

PRESTITI - "Oggi alla Lazio mi conoscono come Minala che ha fatto il settore giovanile, che ha saputo dimostrare le proprie qualità ma che in prima squadra non ha mai avuto la possibilità di emergere. Quando partii per Bari collezionai 18 presenze e 3 gol: alla mia età, con questi numeri e nel calcio di oggi, penso che sarei un altro tipo di giocatore. Alla fine andai in prestito in Cina sempre per lo stesso motivo, la Lazio mi aveva messo da parte".

TESTA A DOMANI - "Seguo la Lazio di Sarri e penso che continuerà a lottare per i posti più in alto della classifica. Non ha punti deboli su cui la Salernitana può puntare, Sarri è preparatissimo. Per chi tiferò? Sono grato alla Lazio perché mi ha dato la possibilità di affacciarmi nel professionismo, ma sono legato anche alla Salernitana perché mi ha dato la possibilità che la Lazio invece non mi ha mai dato. La differenza sta proprio lì. A Salerno la gente mi ricorda bene non solo per i gol, ma per tutto il percorso. Il mio cuore domani sarà a metà".

Pubblicato il 18/02