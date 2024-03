Espulsione Pellegrini, Sarri è una furia: la frase urlata a Pioli

TUTTOmercatoWEB.com

Prova da horror di Di Bello che sbaglia l'impossibile durante Lazio-Milan. A metà del secondo tempo arriva la prima espulsione per i biancocelesti con Pellegrini che atterra Pulisic per due volte nel giro di pochi minuti. Il terzino non mette fuori il pallone per consentire le cure a Castellanos e viene scippato dall'attaccante americano. L'arbitro, reo di non aver fermato prima il gioco, fischia fallo per i rossoneri. Si accende una mischia in mezzo al campo, poi sembra che la squadra di Pioli voglia restituire il pallone alla Lazio. Sarri se ne accorge e diventa una furia. La frase rivolta alla panchina rossonera è il riassunto perfetto: "Non ci ridate la palla che mi incazzo”.