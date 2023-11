Ex Lazio | La presentazione del libro "Quando giochi": presente Marco Parolo

Marco Cattaneo e Marco Parolo presentano "Quando giochi". Il nuovo libro, che porta la firma del giornalista di DAZN, è stato scritto con il prezioso aiuto dell'ex centrocampista della Lazio con un ampio bagaglio di campo alle spalle arricchito da tutte le categorie che ha giocato, tutte le vittorie e tutte le sconfitte. Questa mattina dalla Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio in via della Pisana 1301, i due uomini di sport sono presenti per introdurre alla lettura di quello che è un manuale, più che un libro, per ragazzi sul come affrontare determinate situazioni, nel calcio e nella vita.

All'evento è presente anche un altro grande ex di casa Lazio, ovvero Stefan Radu che con Marco Parolo ha condiviso lo spogliatoio per ben sette stagioni.

Parolo poi è stato protagonista di un simpaticissimo siparietto con una bambina presente in sala che ha esclamato: "Prima di tutto forza Lazio". L'attuale commentatore di Dazn ha risposto subito "brava" facendo partire l'applauso dei presenti all'evento per lo più sostenitori biancocelesti.