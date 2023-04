Felipe Anderson e Zaccagni, il futuro è ipotecato: la situazione sui rinnovi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le frecce di Sarri mettono la freccia. È un momento fondamentale della stagione della Lazio, ma è una fase decisiva anche per due suoi uomini-chiave: Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Con Milinkovic e Luis Alberto, che agiscono dietro di loro, costituiscono quel "quadrilatero" che sta facendo le fortune della Lazio. E rispetto ai centrocampisti stanno mettendo gol pesanti: 10 a testa in stagione, tutti in campionato per l'ex Verona, 7 in A e gli altri 3 nelle coppe per il brasiliano).

Il traguardo Champions, in questo momento, assorbe tutte le attenzioni in casa Lazio, ma di futuro si sta comunque parlando. Anche con Felipe e Zaccagni. Per entrambi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è in dirittura d'arrivo il rinnovo del contratto. Quello di Anderson scade prima, nel 2024, e l'intesa per un prolungamento fino al 2027 è dietro l'angolo: il brasiliano dovrebbe passare dagli attuali 2.5 milioni a una cifra superiore ai 3. La scadenza dell'accordo di Zaccagni è nel 2025, ma anche per lui si stanno stringendo i tempi per portarla fino al 2027, con un sensibile ritocco dell'attuale stipendio, che si attesta sui 2 milioni di euro.

TORNA ALLA HOMEPAGE