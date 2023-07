Fenomeno Zakharyan: non guardare questo video...potresti rimanerci male! - VIDEO

WEBTV LAZIO, LOTITO: "IMMOBILE IN ARABIA? AGENTE INCA**ATO E PRONTO A DENUNCIARE" Nel corso della chiacchierata tra il presidente Lotito e i tifosi della Lazio fuori dall'hotel che ospita la squadra ad Auronzo di Cadore, il tema più "caldo" è stato senza dubbio la permanenza di Ciro Immobile e l'offerta faraonica arrivata... Nel corso della chiacchierata tra il presidente Lotito e i tifosi della Lazio fuori dall'hotel che ospita la squadra ad Auronzo di Cadore, il tema più "caldo" è stato senza dubbio la permanenza di Ciro Immobile e l'offerta faraonica arrivata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IDEA DOMINGUEZ ABBANDONATA? E SULL'ARGENTINO PIOMBA... Nicolas Dominguez è uno dei nomi accostati nelle ultime settimane per la mediana biancoceleste. L'argentino ha un contratto in scadenza nel 2024 e anche per questo motivo potrebbe essere un elemento interessante ad un prezzo accessibile. La Lazio per ora non... Nicolas Dominguez è uno dei nomi accostati nelle ultime settimane per la mediana biancoceleste. L'argentino ha un contratto in scadenza nel 2024 e anche per questo motivo potrebbe essere un elemento interessante ad un prezzo accessibile. La Lazio per ora non...