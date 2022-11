Feyenoord - Lazio, Anderson: “Siamo dispiaciuti. Derby? È una battaglia e…”

Serata amara per la Lazio che, sconfitta dal Feyenoord, saluta definitivamente la qualificazione agli ottavi di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, per commentare la partita, è intervenuto Felipe Anderson: “Siamo entrati per vincere la partita e imporre il nostro gioco, abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo che dovevamo sfruttare al meglio. Ho perso due belle occasioni. Ci dispiace tanto perché abbiamo lottato tanto, eravamo molto concentrati su questa partita ma non ce l’abbiamo fatta”

CLIMA - “Siamo giocatori esperti, il calcio è bello così e ci dispiace perché non abbiamo avuto la continuità per tutta la partita come nel primo tempo di trovare spazi e imporre il nostro gioco. Ci dispiace tanto. Sottovalutato il girone? Mai. Il mister ci dice sempre che ogni partita dobbiamo fare attenzione e che ci vuole cattiveria, scendiamo in campo per fare il risultato però abbiamo trovato un gruppo molto difficile. Dovevamo fare molto meglio, abbiamo sbagliato qualche partita di troppo e ci dispiace per il momento che stiamo vivendo adesso”

CONFERENCE - “Noi indossiamo la maglia della Lazio, ogni partita dobbiamo provare a vincerla e dare tutto. In ogni competizione in cui scendiamo in campo dobbiamo provare a vincerla contro chiunque”

DERBY - “È una partita si sente tanto, la città, i tifosi e anche noi che scendiamo in campo. Sarà una battaglia e daremo tutto”

Al canale tematico biancoceleste il brasiliano ha aggiunto: "Siamo entrati bene in partita, abbiamo forzato le loro giocate e questo ci ha creato degli spazi. All'inizio sapevamo fosse difficile. Ci dispiace tanto non aver concluso bene il girone. Ci sono capitate delle occasioni, dovevamo sfruttarle meglio. Le 2/3 occasioni del primo tempo ci avrebbero fatto cambiare il nostro destino. Il gol? Ancora non ho visto il video, dal campo tutto veloce sembrava fallo. L'arbitro avrebbe potuto rivedere l'azione. Questi giorni dobbiamo pensare a ciò che non sta andando e metterle apposto per provare a vincere domenica. Mi piace giocare in mezzo, mi sto trovando bene e creo occasioni. Ogni giorno lavoro per migliorare".