Fiorentina-Lazio, l’esame Europa nella culla del Rinascimento - FOTO

Fonte: Dal nostro inviato a Firenze Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

È un lunedì piovoso a Firenze, un giorno non proprio usuale per una partita di Serie A. La formula del campionato spezzatino e gli impegni di coppa hanno spinto il big match tra Fiorentina e Lazio nel Monday Night, in chiusura della 26esima giornata. Quasi tutto pronto al Franchi, la posta in palio è alta, previsto il clima delle grandi occasioni. Due squadre leggermente in ritardo rispetto agli obiettivi iniziali pronte a darsi battaglia per ritagliarsi un posto in zona Europa. In palio tre punti pesantissimi che possono avvicinare la Champions. Novanta minuti che, arrivati a questo punto della stagione, profumano di dentro-fuori.

Firenze si prepara alla sfida. La culla del Risorgimento farà da teatro al big match di questa sera. Nella città di Dante, Petrarca e Boccaccio e altri grandi letterati, Sarri è chiamato all’esame Europa. Vincere per tenere vive le speranze di qualificazione e dare un senso al rush finale. Di fronte la Viola di Italiano che lotta per lo steso obiettivo ma con due punti di ritardo in classifica.