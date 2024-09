Fiorentina, Palladino sotto esame. E in città si parla già di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un esame per la Fiorentina, un esame per Raffaele Palladino. Forse la sfida contro la Lazio è più un test per l'allenatore campano, che della squadra è il responsabile e, come tale, si prende tutti gli onori e oneri. Cinque pareggi e una sconfitta, la qualificazione ai playoff di Conference solo ai calcio di rigore contro l'Akademia Puskas, tanta sofferenza in Ungheria e svariati complimenti a De Gea. Il momento non è certamente dei migliori. E ai risultati si aggiungono i dubbi sul gioco, sul modulo, sul riferimento e sull'utilizzo e non di alcuni calciatori in rosa. Ecco perché se è un esame per la Fiorentina, il primo chiamato a superarlo è proprio Palladino.

Al netto del mercato "condensato" nei giorni finali, e al netto di tutto ciò che ne è conseguito nella costruzione di una squadra completamente nuova, con le risorse a disposizione di cui poteva già disporre dal debutto a Parma, ci si aspettava di veder molto di più la mano di Palladino. Forse se l'aspettavano per primi i dirigenti, attratti dalle ambizioni dell'ex Monza. E chissà se a questo si rifanno le voci che avvicinano il nome di Sarri a quello della Fiorentina, riporta Corriere dello Sport. Immancabili e quasi inevitabili in frangenti del genere. Il calcio lo insegna: non è la prima volta e non sarà l'ultima. Rimane il fatto che se quello di domani con la Lazio è un esame per la Fiorentina, per Palladino è un esame da superare. Senza se e senza ma.

