Flaminio, Lotito presenta il progetto in Campidoglio: tutte le novità

RASSEGNA STAMPA - Lotito spinge per rendere il Flaminio la nuova casa della Lazio. Come riporta La Repubblica, il presidente biancoceleste ha depositato in Campidoglio il dossier sul progetto di recupero dello Stadio Flaminio. Un documento di oltre 500 pagine con dati, rendering e approfondimenti, all'interno del quale sono presenti tutti i documenti necessari per far avviare la Conferenza dei Servizi al comune di Roma. Ci sono gli studi preliminari e il piano finanziario-economico che copre i prossimi 98 anni, fino al 2123, ma c'è una novità importante: Lotito avrebbe in mente di far traslocare nell'immediato la sua squadra al Flaminio. Il presidente biancoceleste vorrebbe che venisse concesso alla sua squadra di poter usufruire dell'impianto durante i lavori, i quali si svolgerebbero nell'arco di quattro anni e principalmente durante il periodo estivo. Non sarebbe la prima volta, la stessa Fiorentina gioca senza la Curva Fiesole in attesa che i lavori finiscano.

SPETTATORI - Il piano di Lotito è chiaro. La sua intenzione è quella di aumentare la capienza a circa 50.750 posti entro la metà del 2029. Così facendo, il Flaminio risulterebbe anche idoneo a ospitare le gare degli Europei 2032, ma il traguardo sarebbe raggiungibile solo nel caso in cui il Comune desse il via libera definitivo entro la prima metà del 2026.

INTERVENTI - Sempre secondo La Repubblica, l'opera di ammodernamento di lotito non si limiterebbe solo allo stadio. L'intenzione è quella riorganizzare gli spazi interni e esterni, con l'aggiunta di recinzioni, bar, negozi lounge, centro medico e palestre. Inoltre, quattro torri con proiettori agli angoli del campo e un sistema di videosorveglianza di ultima generazione. Non sembra esserci traccia della copertura integrale dellìimpianto, almeno fino ad ora.

COSTI E RICAVI - Ma quanto verrebbe a costare tutto quanto? Il progetto, sempre secondo il quotidiano, costerà circa 438,2 milioni di euro, con un contributo pubblico di 24 milioni di euro. La spesa verrebbe finanziata con un muturo trentennale da 283 milioni, mentre l'investimento diretto sarebbe di 85,6 milioni, oltre al calcolo di ammortamenti dell'iva per 45,6 milioni. Non ci saranno solo costi, ma anche una serie di ricavi grazie ai quali la Lazio andrà in attivo ogni anno grazie al Flaminio.

REBUS TRAFFICO - Come si porteranno i tifosi allo stadio? La Lazio risponde con dei dati: 35% in metro; 15% in bus; 5% in tram. La restante percentuale è occupata da chi si muoverebbe con mezzi privati, di cui solo un 5,5% occupato da chi si muoverebbe a piedi, in biciletta o in taxi e 4% con bus privati. Questo solo per i tifosi di casa. Per gli ospiti, 80& in pullman; 14% in treno e 6% in auto.

PARCHEGGI E LATO VERDE - Lotito ha messo in conto anche il discorso relativo ai posti auto. Servirebbero oltre 4000 posti auto, ma i progettisti scrivono che potrebbero essere realizzati in varie zone tra Foro Italico, farnesina, Piazza Mancini, viale Tor di Quinto e non solo. Inoltre, nel piano di lotito sarebbe prevista la rimozione e la successiva ricollocazione di 254 alberi, con la promessa di un incremento della vegetazione pari al 260% e delle alberature pari al 96%.