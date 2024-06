Flaminio, parla Lotito: "Faremo un incontro. Non è una presentazione, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a organizzare un incontro al Comune per parlare dello Stadio Flaminio. Dopo mesi di attesa, la società si sta muovendo concretamente per ottenere l'ok definitivo per fare della struttura la nuova casa biancoceleste. Ai taccuini de Il Messaggero, il patron ha parlato in questo modo sulla questione: "Faremo questo incontro per far vedere il progetto al Comune. Non è ancora la presentazione ufficiale né ovviamente un tavolo tecnico, ma un inizio per far capire come intendiamo ristrutturare lo stadio Flaminio, superare certi vincoli e non solo..."