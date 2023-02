FORMELLO - Lazio, 15 minuti aperti ai media: la rifinitura anti-Cluj - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Cluj: 15 minuti aperti ai media, tra poco scatteranno le prove tattiche, poi la Lazio partirà per la sfida di ritorno in Romania in programma domani alle 18.45. Pedro out per la frattura al naso rimediata a Salerno, Romagnoli e Radu ancora in infermeria, Patric squalificato per il rosso preso all'andata. Anche Milinkovic, bloccato da un attacco gastrointestinale, non è in campo coi compagni. Qualificazione agli ottavi da centrare senza il Sergente. Anche Zaccagni non si è allenato per via di un virus gastrointestinale. L'esterno offensivo è da considerare in dubbio per il match in Transilvania. Questi gli scatti e i video della sgambata in corso a Formello.