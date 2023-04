FORMELLO - Lazio a denti stretti senza Immobile. Sarri aspetta Vecino...

ULTIME DA FORMELLO INCIDENTE IMMOBILE, SPUNTA UN'IPOTESI SULLA DINAMICA: I DETTAGLI - FOTO AGGIORNAMENTO 12.40 - La Lazio ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale sulle condizioni di Immobile. Resta invece da accertare la dinamica dell'incidente. AGGIORNAMENTO 11.37 - Tra le cause che hanno portato all'incidente tra... AGGIORNAMENTO 12.40 - La Lazio ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale sulle condizioni di Immobile. Resta invece da accertare la dinamica dell'incidente. AGGIORNAMENTO 11.37 - Tra le cause che hanno portato all'incidente tra... WEBTV INCIDENTE IMMOBILE, LE PAROLE DI CIRO: "HO PENSATO A PROTEGGERE LE BAMBINE" Ciro Immobile e le sue bambine nella mattinata di domenica sono stati coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Ponte Matteotti a Roma. Il capitano della Lazio ha riportato la frattura di una costola e una contusione alla colonna vertebrale, oltre a un grandissimo... Ciro Immobile e le sue bambine nella mattinata di domenica sono stati coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Ponte Matteotti a Roma. Il capitano della Lazio ha riportato la frattura di una costola e una contusione alla colonna vertebrale, oltre a un grandissimo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "E' DERBY PER UN CENTROCAMPISTA!" In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del... In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del...